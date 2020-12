Tlak na Krajniaka stúpa. Organizácie a odborníci žiadajú, aby stopol zmenu dôchodkového systému

Udržateľnosť systému zlepšuje aj zhoršuje

Návrh neprešiel poctivou diskusiou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Tlak na ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka Sme rodina ), aby stiahol z legislatívneho procesu návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, narastá. V utorok ho k tomuto kroku vyzvala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). K správcom dôchodkových úspor v druhom pilieri sa hromadnou pripomienkou pridali Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Nadácia F.A. Hayeka . K hromadnej pripomienke sa pripojil aj Ján Šebo, vedecký pracovník Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Martin Mlýnek za Občiansku konzervatívnu stranu Návrh ústavného zákona podľa predkladateľov hromadnej pripomienky neprešiel otvorenou diskusiou na verejnosti, pritom zavádza zásadné zmeny, uvádza sa v tlačovej správe. Ministrovi vyčítajú aj to, že k legislatívnemu návrhu neboli priložené doložky dopadov."Zákon síce zvyšuje udržateľnosť dôchodkového systému zrušením stropu na dôchodkový vek, ale zároveň tromi novými opatreniami udržateľnosť zhoršuje," tvrdia. Podľa nich sa zvyšuje riziko ďalšieho zvyšovania sociálnych odvodov a zhoršuje postavenie sporiteľov, predovšetkým ich prístup k úsporám."Zákon núti sporiteľov využívať dnes neatraktívne doživotné anuity a zavádza nejednoznačné termíny ako nefinančné dôchodkové plnenie," uviedli predkladatelia hromadnej pripomienky. Kritizujú aj to, že návrh umožňuje vznik štátnej DSS ako verejného subjektu.ADSS v utorok požiadala ministra práce Krajniaka, aby stiahol z legislatívneho procesu návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.Návrh totiž podľa predsedu ADSS Miroslava Kotova neprešiel poctivou odbornou a verejnou diskusiou. Stabilizovanie penzijného systému ústavným zákonom považuje za dobrý krok, musí však byť podložený širokým odborným a spoločenským konsenzom.Automatický vstup do druhého dôchodkového piliera pre mladých ľudí s možnosťou výstupu do dvoch rokov, minimálna príspevková sadzba do druhého piliera či právo odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.Takéto opatrenia obsahuje návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý rezort práce predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Návrh ústavného zákona má dať tiež ľuďom istotu, že po odpracovaní 15 rokov budú mať garantovaný vek odchodu do dôchodku na základe tzv. automatu, teda podľa priemernej strednej dĺžky života. Do druhého penzijného piliera by mala podľa návrhu ústavného zákona smerovať aspoň štvrtina z dôchodkových odvodov.