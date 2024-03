To, čo sa stalo Hambálkovi, želám Korčokovi. Fico chce odškodniť šéfa Nočných vlkov (video)

Vláda bude rozmýšľať o odškodnení

14.3.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ani sekundu nepochyboval o tom, že Jozefa Hambálka zaradila v júli 2022 na sankčný zoznam slovenská vláda. Aktívne bolo podľa Fica predovšetkým Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod vedením vtedajšieho šéfa rezortu Ivana Korčoka Absurdné je podľa neho to, že občan Slovenska, ktoré je členských štátom Európskej únie (EÚ), bol zaradený na sankčný zoznam, na základe ktorého bolo týmto ľuďom zakázané pohybovať sa po území EÚ. Dodal, že trest mu bol uložený „za nič“ a verejne sa mu na štvrtkovej tlačovej besede za celú situáciu ospravedlnil.„To, čo sa stalo Hambálkovi neželám nikomu. Ba naopak, ja by som to teraz zaželal všetkým členom vlády, ktorá tu v júli 2022 bola a osobitne by som to želal Korčokovi. Predstavte si, že mu vypli elektrinu, plyn. Predstavte si, že všetky banky, poisťovne s ním prerušili akúkoľvek komunikáciu. Predstavte si, že vám zablokujú všetky karty. Predstavte si, že prídete o komplet celú firmu, o dielo, ktoré budoval celý život len preto, lebo nejakí idioti z predchádzajúcej vlády si naňho vymysleli tento komplot," povedal Fico.Informoval, že vláda bude rozmýšľať o finančnom a morálnom odškodnení pre Hambálka. Premiér je zároveň toho názoru, že Hambálka by mali odškodniť aj orgány Európskej únie.Premiér upozornil aj na to, že s umiestnením Hambálka na sankčný zoznam prišlo o prácu približne 30 ľudí, ktorí pracovali v jeho firme.„Toto je suverénna zahraničná politika. Ak sa niekto pýta, čo to je, berte to ako jeden z príkladov toho, že my sa nikdy neskloníme len preto to, že sú to európske inštitúcie a sa pokakáme. Ak cítime, že je pravda na našej strane, tak budeme za túto pravdu bojovať aj ďalej," tvrdí Fico a súčasne Hambálkov prípad nazval ľudskou tragédiou.Slovenského občana Jozefa Hambálka vyňala Európska únia spod sankcií zavedených v súvislosti s narúšaním a ohrozovaním územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Vyplýva to zo stredajšieho oznámenia Rady Európskej únie zverejnenom v úradnom vestníku. Hambálek bol na sankčný zoznam zaradený v júli 2022.„Hambálek, ktorý môže byť napojený na ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších zástupcov ruskej vlády, je verejne známy tým, že budoval európske ústredie Nightwolves MC na bývalej vojenskej základni na Slovensku, pričom použil vyradené vojenské vybavenie, vrátane tankov. Jeho prebiehajúce aktivity zahŕňajúce údajne aj výcvik na aktívny boj na Ukrajine pre členov klubu Nightwolves, ktorý prebieha na jeho majetku, a aktívnu podporu proruskej propagandy v Európe, sa môžu považovať za bezpečnostnú hrozbu pre Ukrajinu a EÚ," argumentovala Európska únia.Predseda vlády Robert Fico ešte v januári tohto roku priznal, že loboval u nemeckého kancelára Olafa Scholza , aby šéfa slovenskej pobočky Nočných vlkov Jozefa Hambálka vyradili zo sankčného zoznamu.