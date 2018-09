To najlepšie z ochotníckeho divadla uvedie festival Ochotníci

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 24. septembra (TASR) - Šesť najlepších ochotníckych divadiel uvedie koncom septembra v Bratislave festival Ochotníci. Podujatie, ktoré ukáže, že ochotnícke divadlo je odvážne, vyťahuje témy, aké uvádzajú aj veľké divadelné scény, reaguje na spoločenské udalosti a reflektuje súčasné tvorivé tendencie, sa uskutoční od 28. do 30. septembra v A4-priestore súčasnej kultúry.Festival otvorí nitriansky divadelný súbor Slúchadlo, ktorý so svojou príznačnou drzosťou spracovalo príbeh Deti zo stanice ZOO.priblížila otváracie predstavenie dramaturgička festivalu Sandra Polovková.Divadlo KĽUD Kladzany uvedie hru o novej komunikácii a bežných problémoch Cicho, bo skajpujem s dzifku! Komédia so zemplínskym nárečím a autentickým humorom vznikla ako reakcia na súčasný život v rodinách na východnom Slovensku. Síce sú príbuzní a priatelia vďaka ekonomickej migrácii vzdialení tisícky kilometrov od seba, predsa spolu komunikujú a riešia tie isté absurdné situácie, ako by žili spolu.Divákom obľubujúcim sarkazmus je určená hra Bazén z pera britského dramatika Marka Ravenhilla, s ktorou sa na festivale predstaví Divadlo APOSTROP ZUŠ J. Bellu z Liptovského Mikuláša. Skupina umelcov, ktorí sa priatelia už mnoho rokov, sa po dlhšom čase opäť stretne. Ibaže tentoraz ich hostí slávna umelkyňa vo svojej luxusnej vile. Ich závisť prerastá v nenávisť. Predstierané radovánky napokon preruší nehoda hostiteľky, ktorá sa na niekoľko týždňov ocitne v kóme. V nemocničnej izbe skupina kontroverzných umelcov neodolá a začne tvoriť, pretože "objekt umenia" leží priamo pred nimi.S hrou Jestvuje krajina menom Víkend? od Jóanesa Nielsena sa predvedú ochotníci z ružomberského Divadla RosaThea. Divákom pripomenú mnohé iné diela z prostredí psychiatrických liečební, no najmä román Prelet nad kukučím hniezdom od Kena Keseyho, ktorý do filmovej podoby previedol Miloš Forman. Tentoraz je hlavná postava žena Jóhanna, ktorá sa v psychiatrickej liečebni snaží prekonať traumatický zážitok zo zranenia svojej dcéry.uviedol dramaturg festivalu Ľubomír Burgr.Presne odpozorovaný život s charakteristickým humorom je typický aj pre tvorbu režiséra Blaha Uhlára, ktorý s trnavským divadlom DISK vytvoril hru Chodník.TASR informovala za organizátorov festivalu Mária Hejtmánková.