 Utorok 28.10.2025
28. októbra 2025

To najlepšie z tvorby Kamila Peteraja nájdete v Zlatej knihe. Ideálny vianočný darček (VIDEO)



Poznáte kultové pesničky ako Balada o poľných vtákoch, Biely kvet, Medulienka, Úsmev, či V slepých uličkách?



To najlepšie z tvorby Kamila Peteraja nájdete v Zlatej knihe. Ideálny vianočný darček

Autorom textov je Kamil Peteraj, ktorý nedávno oslávil okrúhlych 80 rokov a dostal Zlatú knihu. Tá mapuje jeho tvorbu, je to crème de la crème a navyše v neuveriteľne nádhernej forme.
Zlatá kniha Kamila Peteraja obsahuje výber jeho najlepšej tvorby a je doplnená ilustráciami Martina Augustína.

Táto luxusná publikácia vychádza v limitovanej edícii 500 kusov a zaujme nielen obsahom, ale aj precíznym grafickým spracovaním, pod ktorým je podpísaná Barbara Baloghová.
Špeciálnym darčekom ju knihám 1 až 10 je ručne maľovaný drevený triptych Martina Augustína. V komplete je nielen exkluzívna ručne číslovaná kniha, ale aj ozdobné puzdro so zlatou razbou, certifikát originality, biele rukavice a fine art print Martina Augustína - grafika Každá o srdce sa delí alebo A ticho v tvojom dychu dýcha.

Kamil Peteraj je autorom vyše 20 básnických zbierok a približne 1800 piesňových textov – spolu so skladbami pre televízne seriály môže mať na svojom konte až 2400 diel. Jeho texty interpretovali najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény a mnohé z nich sa stali neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva.

Pozrite si VIDEO reportáž z uvedenia knihy:

 

Zlatá oslava 80-tky

Jubileum básnického majstra Kamila Peteraja oslávili koncom septembra predstavením jeho knihy v bratislavskom hoteli. Večerom sprevádzala už tradične moderátorka Marianna Ďurianová. Knihu na pódium priniesli baletky Slovenského národného divadla Ema Dobešová a Veronika Yungová.

Kamil Peteraj spoločne s Martinom Augustínom a Gabrielou Belopotockou predstavili jedinečnú publikáciu v celej jej kráse. Ku gratulantom sa pridali speváčka Kristína a Karmen Pál-Baláž, ktorým Kamil píše piesňové texty. Obe sú dôkazom toho, že jeho majstrovstvo prechádza naprieč generáciami a oslovuje aj mladých ľudí.
Audio pozdravy pridali Katka Žbirková a Pavol Hammel.

To najlepšie z tvorby Kamila Peteraja nájdete v Zlatej knihe. Ideálny vianočný darček

Večer zakončilo vystúpenie Karmen Pál-Baláž a maďarského speváka Olivera Patocsku, ktorý v bezchybnej slovenčine interpretoval text Kamila Peteraja. 

Všetko o Zlatej knihe Kamila Peteraja nájdete na
LuxusnaKniznica.sk

Milan Buno, knižný publicista

