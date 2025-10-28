|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
28. októbra 2025
To najlepšie z tvorby Kamila Peteraja nájdete v Zlatej knihe. Ideálny vianočný darček (VIDEO)
Poznáte kultové pesničky ako Balada o poľných vtákoch, Biely kvet, Medulienka, Úsmev, či V slepých uličkách?
Zdieľať
Autorom textov je Kamil Peteraj, ktorý nedávno oslávil okrúhlych 80 rokov a dostal Zlatú knihu. Tá mapuje jeho tvorbu, je to crème de la crème a navyše v neuveriteľne nádhernej forme.
Zlatá kniha Kamila Peteraja obsahuje výber jeho najlepšej tvorby a je doplnená ilustráciami Martina Augustína.
Táto luxusná publikácia vychádza v limitovanej edícii 500 kusov a zaujme nielen obsahom, ale aj precíznym grafickým spracovaním, pod ktorým je podpísaná Barbara Baloghová.
Špeciálnym darčekom ju knihám 1 až 10 je ručne maľovaný drevený triptych Martina Augustína. V komplete je nielen exkluzívna ručne číslovaná kniha, ale aj ozdobné puzdro so zlatou razbou, certifikát originality, biele rukavice a fine art print Martina Augustína - grafika Každá o srdce sa delí alebo A ticho v tvojom dychu dýcha.
Kamil Peteraj je autorom vyše 20 básnických zbierok a približne 1800 piesňových textov – spolu so skladbami pre televízne seriály môže mať na svojom konte až 2400 diel. Jeho texty interpretovali najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény a mnohé z nich sa stali neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva.
Pozrite si VIDEO reportáž z uvedenia knihy:
Zlatá oslava 80-tky
Jubileum básnického majstra Kamila Peteraja oslávili koncom septembra predstavením jeho knihy v bratislavskom hoteli. Večerom sprevádzala už tradične moderátorka Marianna Ďurianová. Knihu na pódium priniesli baletky Slovenského národného divadla Ema Dobešová a Veronika Yungová.
Kamil Peteraj spoločne s Martinom Augustínom a Gabrielou Belopotockou predstavili jedinečnú publikáciu v celej jej kráse. Ku gratulantom sa pridali speváčka Kristína a Karmen Pál-Baláž, ktorým Kamil píše piesňové texty. Obe sú dôkazom toho, že jeho majstrovstvo prechádza naprieč generáciami a oslovuje aj mladých ľudí.
Audio pozdravy pridali Katka Žbirková a Pavol Hammel.
Večer zakončilo vystúpenie Karmen Pál-Baláž a maďarského speváka Olivera Patocsku, ktorý v bezchybnej slovenčine interpretoval text Kamila Peteraja.
Všetko o Zlatej knihe Kamila Peteraja nájdete na
LuxusnaKniznica.sk
Prečítajte si tiež
Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň
Producent filmu Nepela: Trojan v hlavnej úlohe bola vynikajúca voľba (video)