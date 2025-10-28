|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
28. októbra 2025
Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň
Jubilejný 30. ročník oslávi Pohoda extra festivalovým dňom, ktorého headlinerom budú práve The Cure.
Zdieľať
Britská skupina The Cure vystúpi prvýkrát na Slovensku. Jubilejný 30. ročník oslávi Pohoda extra festivalovým dňom, ktorého headlinerom budú práve The Cure. „K trom festivalovým dňom tak pridávame štvrtý - stredu 8. júla 2026,“ avizujú organizátori festivalu.
Dodávajú, že okrem The Cure vystúpia počas extra festivalového dňa aj ďalšie kapely, ktoré si špeciálne vybral frontman The Cure Robert Smith.
„The Cure považujem za takú zásadnú kapelu pre hudobnú históriu, že som ich na Pohode chcel, odkedy festival začal pozývať zahraničné hviezdy. Zdalo sa, že je to nemožné,“ uvádza na webstránke Pohody jej riaditeľ Michal Kaščák. „Napokon prišla možnosť urobiť extra festivalový deň a to, o čo som sa snažil viac ako 20 rokov, sa podarilo dohodnúť vďaka úžasnému prístupu agenta kapely za mesiac,” dodáva k najväčšiemu bookingu v histórii festivalu.
„Čaká nás mimoriadny deň, Robert Smith si okrem vlastnej kapely privezie aj dve ďalšie vynikajúce skupiny a potvrdil aj nášho domáceho umelca priamo pred svojím koncertom. Sú chvíle, keď sme naozaj šťastní a hrdí, že môžeme na Slovensko prinášať výnimočných svetových umelcov - toto je presne tá chvíľa. Zázraky sa dejú,“ poznamenáva Kaščák.
The Cure vznikli v roku 1976 v meste Crawley v južnom Anglicku. Svoje prvé vystúpenie mali v roku 1978 a doteraz odohrali okolo 1800 koncertov. V súčasnosti patria medzi najpočúvanejšie kapely na svete. „Na Spotify majú ich skladby stomiliónové prehratia, pričom Friday I‘m In Love a Boys Don‘t Cry sa blížia k miliarde,“ uvádzajú organizátori Pohody ku kapele, ktorá vydala 14 štúdiových albumov, niekoľko výberoviek a živých nahrávok, zložila viacero skladieb do soundtrackov, okrem iného aj do kultového filmu Vrana, a spevák Robert Smith sa objavil aj v kultovom animovanom seriáli South Park. Svojou tvorbou, legendárnymi koncertnými turné a vplyvom na hudobnú scénu si vyslúžili v roku 2019 zápis do Rock‘n‘rollovej siene slávy.
V predpredaji pribudli samostatné lístky na stredu a nová štvordňová permanentka. Kto už má doma trojdňovú permanentku a chce vidieť The Cure, za príplatok si ju môže rozšíriť.
Prvá vlna predpredaja je za zvýhodnené ceny, potom sa sumy budú postupne navyšovať. Lístky na stredu začínajú s cenou 99 eur, štvordňové permanentky sú od 198 eur a najlacnejší upgrade pôvodnej permanentky je 69 eur.
Popritom stále zostáva možnosť kúpiť si len permanentku na tri dni (bez The Cure), ako to bolo doteraz.
Súvisiace články:
Skvelá punk-rocková nádielka v podaní britských SOFT PLAY na Pohode 2026 (22. 10. 2025)
Baxter Dury – ikona britskej indie hudby na Pohode 2026 (20. 10. 2025)
Pohoda 2026: Gorillaz headlinerom tridsiateho ročníka Pohody (14. 10. 2025)
Pohoda 2025: Na festivale Pohoda má zastúpenie aj slovenská hudobná scéna (11. 7. 2025)
Pohoda 2025: V prvý deň Pohody vystúpi Nina Kohout aj Africa Express (10. 7. 2025)
Pohoda 2025: Namiesto Massive Attack na Pohode vystúpi projekt Africa Express, za ktorým stojí Damon Albarn, známy zo skupín Blur a Gorillaz. (8. 7. 2025)
Festival Pohoda 2025 opäť s EUrópa stage a EÚ Fun zónou vďaka Európskej komisii (5. 7. 2025)
Noví mediálni partneri festivalu Pohoda vtiahnu jej návštevníkov a návštevníčky do sveta podcastov (27. 6. 2025)
Veľký festival a veľká značka. Pohoda sa po desiatich rokoch opäť spojila so Zlatým Bažantom (10. 4. 2025)
Sobotňajší program na hlavnom pódiu na Pohode 2025 symbolicky otvorí ukrajinská skupina DakhaBrakha (21. 2. 2025)
Prečítajte si tiež
To najlepšie z tvorby Kamila Peteraja nájdete v Zlatej knihe. Ideálny vianočný darček (VIDEO)