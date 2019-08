TO NIKTO NEČAKAL: Levica v zoo v Lipsku zožrala svoje mláďatá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/ AP

Lipsko 6. augusta (TASR) - Levie mláďatá narodené minulý piatok vo východonemeckom meste Lipsko sú mŕtve, ich matka Kigali ich v pondelok večer zožrala, hoci dovtedy sa o ne starala. V utorok to oznámila zoologická záhrada.Levica svoje prvé mláďatá po narodení najprv príkladne opatrovala. Matke a levíčatám sa "viditeľne dobre darilo", uviedla zoo v Lipsku."Sme šokovaní a nevieme si to vysvetliť. Až do včera robila Kigali všetko správne," povedal regionálny správca Jens Hirmer, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Je možné, že úlohu zohrala neskúsenosť levice alebo neuspokojivý vývoj mláďat. Pitva už nie je možná, a tak pozadie celého prípadu zostane nejasné, uviedla hovorkyňa zoologickej záhrady.Pri divých zvieratách je takéto správanie bežné, "predovšetkým u prvorodičiek", dodala zoo. Levica je v poriadku, hoci je tichá.V nasledujúcich dňoch Kigali podľa očakávania opustí miestnosť pre dojčiace samice a vráti sa do spoločnej ohrady k levovi Majovi.Zoo oznámila narodenie mláďat v pondelok a zverejnila aj prvú fotografiu levíčat. Tretie sa narodilo mŕtve.V tejto zoo sa levíčatá nenarodili 15 rokov.