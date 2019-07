TO URČITE NEČAKAL: Messimu hrozí dlhý reprezentačný dištanc

Argentínsky futbalista Lionel Messi v semifinále Copa America Brazília - Argentína 2. júla 2019 v Belo Horizonte. Foto: TASR/AP Argentínsky futbalista Lionel Messi v semifinále Copa America Brazília - Argentína 2. júla 2019 v Belo Horizonte. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 9. júla - Lionela Messiho môže vyjsť kritika Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) poriadne draho. Za výroky o korupcii po zápase o tretie miesto na Copa America mu hrozí dištanc v reprezentačnom drese na dva roky.Tridsaťdvaročný Argentínčan stratil nervy po zápase s Čile. "Albicelestes" zvíťazili 2:1, ale Messi v prvom polčase inkasoval červenú kartu po strkanici s Garym Medelom a na protest bojkotoval medailový ceremoniál. Navyše obvinil CONMEBOL z nadŕžania Brazílii a korupcie. "Za normálnych okolností by sme obaja vyviazli len so žltou kartou. Na turnaji sme mohli uhrať lepší výsledok, no jednoducho nás nenechali prebojovať sa až do finále. Korupcia a rozhodcovia kazia fanúšikom pôžitok z futbalu," povedal vtedy Messi.Vedenie juhoamerického futbalu sa proti obvineniu rázne ohradilo, podľa španielskeho periodika AS hrozí hviezde Barcelony dlhý dištanc. "Prijatie výsledku zápasu s rešpektom je hlavným pilierom fair play. Je neprijateľné, že na povrch vyšli nepodložené informácie, ktoré skresľujú pravdu a posudzujú integritu turnaja. Ide o nedostatok rešpektu k zúčastneným krajinám," uviedla CONMEBOL v stanovisku.Argentína protestovala už po semifinálovej prehre s domácou Brazíliou 0:2. Opakované zábery totiž ukázali dva sporné momenty v pokutovom území "kanárikov". Rozhodca Roddy Zambrano z Ekvádoru však nekonzultoval situácie s VAR. Brazílske médiá vyrukovali s informáciami, že išlo o poruchu v komunikácii operačnej miestnosti a arbitrami na ihrisku. Poruchu vraj mohli spôsobiť vysielačky ochranky brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol prítomný na štadióne v Belo Horizonte.