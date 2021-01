Toffoli sa blysol hetrikom, Tatar asistoval a v NHL aj tri víťazstvá hostí (video)

Toffolimu hetrik nevoňal









"Zlatí rytieri" zdolali "kojotov"





















21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ani asistencia slovenského krídelníka Tomáša Tatara či hetrik Tylera Toffoliho nestačili hráčom Montrealu Canadiens v stredajšom súboji zámorskej NHL k víťazstvu na ľade Vancouveru Canucks Habs v tretej tretine dokonca viedla 5:4 po tom, keď v 56. minúte skompletizoval hetrik spomenutý Toffoli, no o niekoľko desiatok sekúnd neskôr vyrovnal domáci Brock Boeser a duel napokon dospel až do nájazdov.V nich paradoxne zlyhal v piatej sérii práve Toffoli, ktorý mohol udržať Montreal v hre o víťazstvo, no jeho nepremenený pokus znamenal koniec stretnutia.Brankár Canadiens Carey Price si tak na svoje 350. víťazstvo v NHL ešte musí počkať, vo štvrtok aj v sobotu si obaja súperi zmerajú sily opäť."Nebudem klamať, je mi úplne jedno, kto dá góly, vždy túžim po víťazstve. Aj preto mi dnešný hetrik nevonia, pretože sme prehrali napriek tomu, že sme mali šancu na triumf," povedal na oficiálnom webe NHL Toffoli. Zaujímavosťou je, že v závere minulej sezóny hral krátko práve za Vancouver, ktorý ho získal z Los Angeles.V stredu okrem Vancouveru uspeli na vlastnom ľade už len hráči Vegas Golden Knights , triumfom nad Arizonou Coyotes 5:2 potvrdili vynikajúci vstup do sezóny. V tomto ročníku zatiaľ vyhrali všetky štyri stretnutia, v krátkej histórii klubu ide o najlepší vstup do ročníka.Premiérový presný zásah vo farbách víťazného kolektívu zaznamenala nová predsezónna akvizícia Alex Pietrangelo , ktorý podpísal kontrakt na sedem rokov za 61,6 milióna USD. Oba tímy odohrajú aj najbližšie dve stretnutia proti sebe, hrať sa však bude na ľade "kojotov".V ďalší stredajších dueloch si víťazstvá pripísali hostia. Edmonton Oilers uspel na ľade Toronta Maple Leafs 3:1, Minnesota triumfovala v Anaheime 3:2 a hráči San Jose Sharks zdolali hokejistov St. Louis Blues 2:1 po samostatných nájazdoch.