Treťoligista sa postaral o senzáciu, v Copa Del Rey vyradil Real Madrid

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid potupne vypadli už v šestnásťfinále domácej pohárovej súťaže Copa del Rey , zverenci tréner Zinedina Zidana v stredu večer nestačili na tím CD Alcoyano z tretej ligovej úrovne v hierarchii súťaží v krajine.Favorizovaný Real síce hral bez viacerých opôr kádra A-tímu, viedol však zásahom obrancu Edera Militaa zo záveru prvého polčasu.Po zmene strán za domácich vyrovnal José Solbes a v predĺžení sa päť minút pred jeho koncom podarilo treťoligistovi streliť aj postupový gól napriek tomu, že tesne predtým prišiel o vylúčeného Ramóna Lópeza. Hrdinou Alcoyana sa stal sporadický strelec Juanan Casanova. Real mal v súboji mimoriadnu prevahu, ktorú však nedokázal pretaviť na góly. Na bránku súpera vyslal "biely balet" až 11 striel, ale skóroval iba raz."Aj po inkasovaní červenej karty sme všetci verili, že dokážeme zvíťaziť. Tento moment si všetci budeme pamätať aj o 15 či 20 rokov," komentoval šťastný kouč domáceho kolektívu Vicente Parras a doplnil: "Veľmi ma mrzí, že tu nemohli byť naši priaznivci. Verím však, že sme ich mimoriadne potešili."Vypadnutie v Copa del Rey len zvýšilo tlak na kormidelníka Realu Zidana, jeho zverenci pred týždňom prehrali s Bilbaom v semifinále národného Superpohára a v ostatnom ligovom zápase len remizovali so zostupom ohrozenou Osasunou."Keď hráte proti treťoligistovi, tak musíte zvíťaziť. A my sme to nedokázali. Stáva sa. Zodpovednosť preberám na seba. Musíme pokračovať v tvrdej práci," povedal francúzsky kouč Zidane. Zaujímavosťou je, že Real je v Španielsku mimoriadne úspešný klub, ale do osemfinále Copa del Rey sa zatiaľ naposledy dostal v ročníku 2014/2015.V aktuálnej sezóne vypadlo s treťoligistom aj Atlético Madrid , ktoré už skôr prehralo s tímom UE Cornellá. Ten vo štvrtok hostí FC Barcelona