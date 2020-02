Toffoli z LA Kings strelil v takmer dvojtisícovej výške pod holým nebom historický hetrik

Štyridsaťtisícová návšteva

Colorado prišlo o brankára

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ešte minútu pred koncom ostro sledovaného sobotného súboja medzi hokejistami Colorada Los Angeles pod holým nebom bol stav vyrovnaný 1:1. Potom vzal všetko do svojich rúk útočník LA Kings Tyler Toffoli a dvoma gólmi skompletizoval hetrik.Vôbec prvýkrát v 30-zápasovej histórii duelov NHL hraných vo vonkajších podmienkach sa stalo, že niekto zaznamenal tri góly."Prvý aj druhý gól som si užíval, ale keď ma Anže Kopitar poslal na ľad v závere s tým, že mám streliť gól do prázdnej bránky, znervóznel som. Nechcel som zlyhať, preto som veľmi rád, že mi to vyšlo. Bol som najviac nervózny vo svojom živote," uviedol Tyler Toffoli na webe NHL.Colorado privítalo Los Angeles na Falcon Stadium, ktorý sa nachádza v areáli americkej Air Force Academy v Colorado Springs. Do hľadiska si našlo cestu 43 574 divákov, teplota vzduchu pri úvodnom buly bola okolo nuly. Dôležitým faktorom súboja bola aj takmer dvojtisícová nadmorská výška, s ktorou sa hráči vyrovnávali počas celého zápasu.Toffoli prvýkrát skóroval v 15. min a až do konca druhej tretiny Coloradu trvalo, kým vyrovnalo. Pri ostreľovaní bránky Jonathana Quicka sa nakoniec presadil obranca Samuel Girard.Kľúčový moment zápasu prišiel 55 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď Toffoli využil zakrytý výhľad českého brankára Pavla Francouza a po druhý raz v zápase dostal hostí do vedenia.Päť sekúnd pred koncom ten istý hráč už len pečatil triumf hostí na 3:1. Toffoli sa zásluhou hetriku dostal na 18 gólov v tejto sezóne a s 34 bodmi je tretí najproduktívnejší hráč svojho tímu."V prvých desiatich minútach bol súper lepší. My sme sa spočiatku nevyrovnali s faktorom nadmorskej výšky. Najmä v dlhších striedaniach hráči nevládali a brankár Quick nám vtedy veľmi pomohol. Potom sme zistili, že zvyčajné nacvičené veci ako striedania či vhadzovania nefungujú, a tak sme zjednodušili hru. Viedlo to k úspechu," zhodnotil tréner Los Angeles Todd McLellan na webe NHL."Veľká skúsenosť, ale s nešťastným koncom pre nás. Sme frustrovaní z toho, že sme nezískali dva body. Najmä kvôli divákom, ktorí mrzli počas celého zápasu, aby nás mohli vidieť a my sme ich neodmenili," podotkol fínsky útočník Colorada Mikko Rantanen.Trénera Colorada neteší ani fakt, že začiatkom tretej tretiny sa zranil Philipp Grubauer. Nemecký brankár musel nútene z ľadu pre problémy v dolnej časti tela. "Pôjde na testy a potom uvidíme, ako dlho nám bude chýbať," povedal o Grubauerovi tréner Jared Bednar.