Ivona Fialková podala v stíhacích pretekoch životný výkon, majsterkou sveta je Wiererová

Prvú streľbu zvládla Dunkleeová

Ivona potvrdila skvelú formu



Majstrovstvá sveta v biatlone



Anterselva (Tal.) - nedeľa - výsledky



Stíhacie preteky žien na 10 km: 1. Dorothea Wiererová (Tal.) 29:22,0 min (1), 2. Denise Herrmannová (Nem.) +9,5 s (3), 3. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +13,8 (3), 4. Hanna Öbergová (Švéd.) +22,3 (2), 5. Vanessa Hinzová (Nem.) +26,8 (1), 6. Ivona Fialková (SR) +35,7 (2), ... 17. Paulína Fialková (SR) +1:32,2 min (4)



16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Majsterkou sveta v stíhacích pretekoch v biatlone sa v nedeľu v Anterselve stala Talianka Dorothea Wiererová. Rodáčka z Brunecku štartovala zo siedmej pozície, ale vďaka presnej streľbe a kvalitnému behu získala svoj druhý titul majsterky sveta.Ten prvý získala vlani vo švédskom Östersunde, kde ovládla preteky s hromadným štartom. Vynikajúci výsledok dosiahla Slovenka Ivona Fialková. Ešte o tri miesta vylepšila svoj výkon zo šprintu a obsadila šiestu priečku, čo je jej životné maximum.Prvá streľba veľmi dobre vyšla Američanke Susan Dunkleeovej, ktorá trafila všetkých päť terčov a prepracovala sa na prvé miesto. Celkovo bolo stopercentných 33 pretekárok, vrátane domácej Dorothey Wiererovej či Švédky Hanny Öbergovej.Sestry Fialkové také úspešne neboli. Paulínu jedna chybička odsunula na 14. miesto a Ivona sa pre dve chyby na strelnici prepadla z deviateho miesta na štarte na 30. pozíciu.Na druhej streľbe v ľahu si však rodáčky z Brezna napravili reputáciu a vo výsledkovej listine si výrazne polepšili. Paulína bola ôsma s polminútovým mankom na stupne víťazov.Ivona si polepšila o štyri priečky a zaradila sa pred Nórku Tiril Eckhoffovú, ktorá štartovala s číslom 59 a viac než dvojminútovým mankom na krajanku a víťazku šprintu Marte Olsbuovú Röiselandovú.Medailové nádeje Slovenska sa rozplynuli po prvej streleckej položke v stoji, kde Paulína Fialková netrafila dva terče. To znamenalo prepad na 21. miesto. Dokonca ju predstihla aj sestra Ivona, ktorá vybielila všetkých päť terčov a zrazu bola o sedem priečok vyššie.V stopercentnej bilancii pokračovala domáca Wiererová a spoločne s Olsbuovou Röiselandovou si vypracovali takmer 40-sekundový náskok.Na záverečnej streleckej položke síce Wiererová spravila jednu chybu, no jej nórska súperka nezvládla tlak a urobila až dve chyby. Domácej Talianke sa tak otvorila cesta k titulu majsterky sveta.Ivona Fialková potvrdila skvelú formu, v stoji nechybila ani raz a posunula sa do elitnej desiatky. Vďaka veľmi dobrému bežeckému výkonu napokon finišovala na 6. mieste, čo je jej najlepší výsledok v kariére. Jej sestra Paulína obsadila so štyrmi chybami 17. miesto.