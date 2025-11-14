|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. novembra 2025
Tohtoročná Noc divadiel bude rekordná, do projektu sa zapojilo najviac účastníkov v histórii
Tagy: Noc divadiel
Noc divadiel 2025 bude rekordná, do projektu sa tento rok zapojilo najviac divadiel, kultúrnych inštitúcií či umeleckých škôl v histórii slovenského podujatia. Ako informoval
Zdieľať
14.11.2025 (SITA.sk) - Noc divadiel 2025 bude rekordná, do projektu sa tento rok zapojilo najviac divadiel, kultúrnych inštitúcií či umeleckých škôl v histórii slovenského podujatia. Ako informoval Divadelný ústav Bratislava, Noc divadiel v sobotu 15. novembra už po šestnásty raz prepojí umelcov, divadlá a publikum naprieč celou krajinou. Tento rok sa zapojilo vyše 80 divadiel, umeleckých škôl a kultúrnych inštitúcií v 30 mestách po celom Slovensku.
„Tretia novembrová sobota bude opäť patriť všetkým, ktorí milujú divadlo v akejkoľvek podobe – od klasických hier cez muzikály, kabarety a performancie až po prehliadky zákulisia či koncerty. Spoločným motívom tohto ročníka je heslo „Toto dejstvo patrí nám“, ktoré pozýva k spolutvoreniu, spoločnému zážitku a objavovaniu krásy javiska z rôznych uhlov," priblížil Divadelný ústav Bratislava, ktorý je celoslovenským koordinátorom podujatia.
Poverená riaditeľka Divadelného ústavu Alžbeta Vakulová sa vyjadrila, že podujatie je oslavou tvorivosti, spolupráce i ľudskej blízkosti. „Každé divadlo, každé mesto a každý divák je súčasťou jedného veľkého dejstva, ktoré sa odohráva len raz – počas tejto noci. Heslo ‚Toto dejstvo patrí nám‘ pripomína, že divadlo žije z prítomného okamihu, z energie, ktorú spolu vytvárame,“ dodala.
Podujatie prinesie pestrý program pre všetky generácie. Rodiny s deťmi potešia rozprávky, bábkové predstavenia aj tvorivé dielne, napríklad v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v Divadle Rozprávkový Gašparko v Bratislave, ale aj v Terchovskom národnom divadle v Terchovej, kde si budú môcť vyskúšať výrobu vlastnej bábky. Nová scéna v Bratislave či Divadlo Jonáša Záborského v Prešove zas ponúknu muzikály.
V Národnom divadle Košice sa diváctvo môže tešiť na moderné tanečné divadlo Hamlet. Divadlá v rôznych mestách tiež rozšíria svoj program o predstavenia a performancie určené výhradne pre dospelé publikum.
„Základné umelecké školy, konzervatóriá a ochotnícke súbory sa zapoja s pôvodnými inscenáciami, scénickým tancom aj recitačnými pásmami. V menších mestách sa Noc divadiel stane aj oslavou komunitného a školského divadla," doplnil Divadelný ústav s tým, že alternatívna a experimentálna scéna ponúkne performancie, tanečné či zvukové diela. V niektorých mestách budú pripravené aj workshopy, tvorivé dielne a projekcie záznamov inscenácií.
„Veľký záujem tradične pútajú komentované prehliadky zákulisia – Divadlo P. O. Hviezdoslava, ale aj novootvorené Divadlo Poprad ponúknu návštevníkom možnosť nazrieť tam, kam sa bežne nedostanú: na javisko, do zákulisia, maskérne či kostymérne," uvádza Divadelný ústav.
Do jedinečného divadelného tandemu sa viaceré kultúrne inštitúcie spoja v Martine. Návštevníkov čaká napríklad divadelná prechádzka mestom, ale aj netradičná prehliadka modelovej železnice a ďalšie aktivity. Na východe Slovensku bude možné vidieť aj nárečové a komunitné predstavenia, a to napríklad v Košiciach, Poprade a Michalovciach.
„Kabarety, stand-upy, improvizačné vystúpenia a varieté prinesú energiu, humor a spev – v Red Cat Cabaret v Bratislave, v Mestskom divadle v Považskej Bystrici, aj na alternatívnych scénach, ktoré sa na jednu noc zmenia na pódiá pre umelecký humor a improvizáciu," priblížil ďalej Divadelný ústav.
Večer uzavrú hudobné a koncertné vystúpenia, napríklad moderný jazz v podaní Jakub Turác Trio v Banskej Bystrici, sláčikové kvarteto IS String Quartet feat. TREPP and friends či Blooming Stone a Tereza Pavlíková v Bratislave. Pripravené sú aj diskusie s hercami, režisérmi a tvorcami, návštevníci sa v rámci nich môžu dozvedieť viac o zákulisí inscenácií, alebo vzniku divadelnej mágie. „A pre tých, ktorí vydržia do neskorých hodín, budú pripravené tanečné a oldies party – od Bratislavy až po Prešov," dodáva Divadelný ústav.
Ako ďalej priblížil, o 19:00 po celom Slovensku zaznie spoločný potlesk, ktorý symbolicky prepojí všetky javiská, hercov a divákov do jedného okamihu spoločného zážitku. „A kto si chce divadlo vychutnať aj doma, môže tak urobiť vďaka partnerovi podujatia Dramox.sk, ktorý prináša slovenské aj české predstavenia online. Pri príležitosti Noci divadiel ponúka Dramox 30 % zľavu na mesačné a ročné predplatné – stačí zadať kód NOC30DRAMOXSK (platný od 10. do 17. novembra 2025)," doplnil.
Vizuálnu identitu podujatia mala i tento rok na starosti grafická dizajnérka Dominika Valentovičová. „Hlavný plagát zobrazuje malé postavičky obyčajných ľudí, ktorých veľké tiene sa menia na divadelné postavy – symbolicky tak pripomína, že v divadle sa každý môže stať súčasťou príbehu a spolutvorcom dejstva tohto výnimočného večera," ozrejmil Divadelný ústav. Podrobný program a bližšie informácie sú dostupné na stránke www.nocdivadiel.sk.
Zdroj: SITA.sk - Tohtoročná Noc divadiel bude rekordná, do projektu sa zapojilo najviac účastníkov v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
„Tretia novembrová sobota bude opäť patriť všetkým, ktorí milujú divadlo v akejkoľvek podobe – od klasických hier cez muzikály, kabarety a performancie až po prehliadky zákulisia či koncerty. Spoločným motívom tohto ročníka je heslo „Toto dejstvo patrí nám“, ktoré pozýva k spolutvoreniu, spoločnému zážitku a objavovaniu krásy javiska z rôznych uhlov," priblížil Divadelný ústav Bratislava, ktorý je celoslovenským koordinátorom podujatia.
Oslava tvorivosti
Poverená riaditeľka Divadelného ústavu Alžbeta Vakulová sa vyjadrila, že podujatie je oslavou tvorivosti, spolupráce i ľudskej blízkosti. „Každé divadlo, každé mesto a každý divák je súčasťou jedného veľkého dejstva, ktoré sa odohráva len raz – počas tejto noci. Heslo ‚Toto dejstvo patrí nám‘ pripomína, že divadlo žije z prítomného okamihu, z energie, ktorú spolu vytvárame,“ dodala.
Podujatie prinesie pestrý program pre všetky generácie. Rodiny s deťmi potešia rozprávky, bábkové predstavenia aj tvorivé dielne, napríklad v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v Divadle Rozprávkový Gašparko v Bratislave, ale aj v Terchovskom národnom divadle v Terchovej, kde si budú môcť vyskúšať výrobu vlastnej bábky. Nová scéna v Bratislave či Divadlo Jonáša Záborského v Prešove zas ponúknu muzikály.
V Národnom divadle Košice sa diváctvo môže tešiť na moderné tanečné divadlo Hamlet. Divadlá v rôznych mestách tiež rozšíria svoj program o predstavenia a performancie určené výhradne pre dospelé publikum.
„Základné umelecké školy, konzervatóriá a ochotnícke súbory sa zapoja s pôvodnými inscenáciami, scénickým tancom aj recitačnými pásmami. V menších mestách sa Noc divadiel stane aj oslavou komunitného a školského divadla," doplnil Divadelný ústav s tým, že alternatívna a experimentálna scéna ponúkne performancie, tanečné či zvukové diela. V niektorých mestách budú pripravené aj workshopy, tvorivé dielne a projekcie záznamov inscenácií.
Večer uzavrú koncerty
„Veľký záujem tradične pútajú komentované prehliadky zákulisia – Divadlo P. O. Hviezdoslava, ale aj novootvorené Divadlo Poprad ponúknu návštevníkom možnosť nazrieť tam, kam sa bežne nedostanú: na javisko, do zákulisia, maskérne či kostymérne," uvádza Divadelný ústav.
Do jedinečného divadelného tandemu sa viaceré kultúrne inštitúcie spoja v Martine. Návštevníkov čaká napríklad divadelná prechádzka mestom, ale aj netradičná prehliadka modelovej železnice a ďalšie aktivity. Na východe Slovensku bude možné vidieť aj nárečové a komunitné predstavenia, a to napríklad v Košiciach, Poprade a Michalovciach.
„Kabarety, stand-upy, improvizačné vystúpenia a varieté prinesú energiu, humor a spev – v Red Cat Cabaret v Bratislave, v Mestskom divadle v Považskej Bystrici, aj na alternatívnych scénach, ktoré sa na jednu noc zmenia na pódiá pre umelecký humor a improvizáciu," priblížil ďalej Divadelný ústav.
Večer uzavrú hudobné a koncertné vystúpenia, napríklad moderný jazz v podaní Jakub Turác Trio v Banskej Bystrici, sláčikové kvarteto IS String Quartet feat. TREPP and friends či Blooming Stone a Tereza Pavlíková v Bratislave. Pripravené sú aj diskusie s hercami, režisérmi a tvorcami, návštevníci sa v rámci nich môžu dozvedieť viac o zákulisí inscenácií, alebo vzniku divadelnej mágie. „A pre tých, ktorí vydržia do neskorých hodín, budú pripravené tanečné a oldies party – od Bratislavy až po Prešov," dodáva Divadelný ústav.
Zaznie spoločný potlesk
Ako ďalej priblížil, o 19:00 po celom Slovensku zaznie spoločný potlesk, ktorý symbolicky prepojí všetky javiská, hercov a divákov do jedného okamihu spoločného zážitku. „A kto si chce divadlo vychutnať aj doma, môže tak urobiť vďaka partnerovi podujatia Dramox.sk, ktorý prináša slovenské aj české predstavenia online. Pri príležitosti Noci divadiel ponúka Dramox 30 % zľavu na mesačné a ročné predplatné – stačí zadať kód NOC30DRAMOXSK (platný od 10. do 17. novembra 2025)," doplnil.
Vizuálnu identitu podujatia mala i tento rok na starosti grafická dizajnérka Dominika Valentovičová. „Hlavný plagát zobrazuje malé postavičky obyčajných ľudí, ktorých veľké tiene sa menia na divadelné postavy – symbolicky tak pripomína, že v divadle sa každý môže stať súčasťou príbehu a spolutvorcom dejstva tohto výnimočného večera," ozrejmil Divadelný ústav. Podrobný program a bližšie informácie sú dostupné na stránke www.nocdivadiel.sk.
Zdroj: SITA.sk - Tohtoročná Noc divadiel bude rekordná, do projektu sa zapojilo najviac účastníkov v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Noc divadiel
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026
Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026