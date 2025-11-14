|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
14. novembra 2025
Od legendárnych zápasov po nezabudnuteľné mená. Futbalové Slovensko v pútavej trilógii
Tri knihy, tri pohľady, tri autorské hlasy – to je Futbalové Slovensko.
Zdieľať
Peter Šurín, Mojmír Staško a Daniel Kollár približujú futbal ako spoločenský fenomén aj ako osobný príbeh. Zákulisie zápasov, legendárne momenty, osudy hráčov i štadiónov... Všetko, čo robí futbal tým, čím je: vášňou, ktorá spája generácie.
Storočie na ihrisku – dejiny, ktoré dýchajú emóciou
Prvá časť trilógie, Storočie na ihrisku – Slovenský futbal v desiatich dejstvách, od Petra Šurína pozýva na cestu naprieč sto rokmi futbalovej histórie. Autor rozdelil príbeh do desiatich kapitol, ktoré spájajú víťazstvá, drámy aj zabudnuté momenty.
Šurín zachytáva nielen najznámejšie zápasy a osobnosti, ale aj tie menej známe príbehy, ktoré poodhaľujú skrytú stránku slovenského futbalu. Ako sám hovorí, „v knihe sa napríklad dozvieme o Židovi, ktorý trénoval slovenskú reprezentáciu počas Slovenského štátu a zdravili sa mu aj nacisti, alebo o období komunistických opatrení, počas ktorých futbal trpko plakal.“
Legendy v kopačkách – 35 príbehov, ktoré písali históriu
Druhá kniha, Legendy v kopačkách – Od Štefana Čambala po Mareka Hamšíka, ktorú napísal Mojmír Staško, vzdáva hold tým, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu v dejinách slovenského futbalu. Od priekopníkov až po moderné hviezdy. Každá kapitola prináša portrét futbalistu, ktorý menil pravidlá hry.
Staško zachytáva 35 osobností, medzi nimi mená ako Ladislav Kubala, Jozef Adamec, Vladimír Weiss, Marek Hamšík, či legendárni Čapkovičovci, Jokl, Vičan a mnohí ďalší. Autor pripomína, že „Ladislav Kubala je jediný Slovák, ktorý má sochu pred štadiónom Camp Nou, a jeho tréner Ladislav Daučík je rekordérom v počte titulov, ktorý prekonal len Pep Guardiola.“
Príbehy šampiónov – miesta, ktoré rozprávajú
Tretí diel trilógie, Príbehy šampiónov – Slávne chvíle a miesta slovenského futbalu, prináša samotný Daniel Kollár, spoluautor a vydavateľ. Kniha je rozdelená do troch častí a mapuje nielen mužstvá a zápasy, ale aj štadióny, ktoré sa stali symbolom futbalovej vášne.
Kollár vysvetľuje, že „v slovenskej histórii existovalo viacero mužstiev, ktoré veľa dosiahli, avšak štyri z nich dokázali svojím príbehom najviac inšpirovať fanúšikov – reprezentačné tímy Československa z rokov 1962 a 1976, slovenskú reprezentáciu z majstrovstiev sveta 2010 a klubový fenomén Spartak Trnava.“
Futbal ako súčasť našej identity
Autor, editor a vydavateľ projektu Daniel Kollár o trilógii hovorí s nadšením. „Tri knihy zavedú čitateľa do sveta slovenského futbalu od jeho historických koreňov po modernú dobu. Dozvieme sa napríklad príbeh Štefana Čambala, prvého Slováka, ktorý hral vo finále majstrovstiev sveta, či úryvok z Desatora Antona Malatinského – Ak niekto doma útočí a vonku bráni, nevie dobre ani jedno, ani druhé. Aj toto je súčasť dedičstva, ktoré si musíme pripomínať.“
Každý diel otvára inú kapitolu slovenskej futbalovej duše – od histórie cez osobnosti až po miesta, ktoré sa stali legendami. A čo je najdôležitejšie, robí to s vášňou, pokorou a úctou k tým, ktorí na ihrisku aj mimo neho zanechali stopu. Futbalové Slovensko je trilógia, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a pripomína, že futbal je viac než hra. Je to príbeh národa.
Prečítajte si tiež
Tohtoročná Noc divadiel bude rekordná, do projektu sa zapojilo najviac účastníkov v histórii