Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

14. novembra 2025

Od legendárnych zápasov po nezabudnuteľné mená. Futbalové Slovensko v pútavej trilógii



Tri knihy, tri pohľady, tri autorské hlasy – to je Futbalové Slovensko.



Zdieľať
Od legendárnych zápasov po nezabudnuteľné mená. Futbalové Slovensko v pútavej trilógii

Peter Šurín, Mojmír Staško a Daniel Kollár približujú futbal ako spoločenský fenomén aj ako osobný príbeh. Zákulisie zápasov, legendárne momenty, osudy hráčov i štadiónov... Všetko, čo robí futbal tým, čím je: vášňou, ktorá spája generácie.

Storočie na ihrisku – dejiny, ktoré dýchajú emóciou

Prvá časť trilógie, Storočie na ihriskuSlovenský futbal v desiatich dejstvách, od Petra Šurína pozýva na cestu naprieč sto rokmi futbalovej histórie. Autor rozdelil príbeh do desiatich kapitol, ktoré spájajú víťazstvá, drámy aj zabudnuté momenty.

Šurín zachytáva nielen najznámejšie zápasy a osobnosti, ale aj tie menej známe príbehy, ktoré poodhaľujú skrytú stránku slovenského futbalu. Ako sám hovorí, „v knihe sa napríklad dozvieme o Židovi, ktorý trénoval slovenskú reprezentáciu počas Slovenského štátu a zdravili sa mu aj nacisti, alebo o období komunistických opatrení, počas ktorých futbal trpko plakal.“

Legendy v kopačkách – 35 príbehov, ktoré písali históriu

Druhá kniha, Legendy v kopačkách – Od Štefana Čambala po Mareka Hamšíka, ktorú napísal Mojmír Staško, vzdáva hold tým, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu v dejinách slovenského futbalu. Od priekopníkov až po moderné hviezdy. Každá kapitola prináša portrét futbalistu, ktorý menil pravidlá hry.

Staško zachytáva 35 osobností, medzi nimi mená ako Ladislav Kubala, Jozef Adamec, Vladimír Weiss, Marek Hamšík, či legendárni Čapkovičovci, Jokl, Vičan a mnohí ďalší. Autor pripomína, že „Ladislav Kubala je jediný Slovák, ktorý má sochu pred štadiónom Camp Nou, a jeho tréner Ladislav Daučík je rekordérom v počte titulov, ktorý prekonal len Pep Guardiola.“

Príbehy šampiónov – miesta, ktoré rozprávajú

Tretí diel trilógie, Príbehy šampiónov – Slávne chvíle a miesta slovenského futbalu, prináša samotný Daniel Kollár, spoluautor a vydavateľ. Kniha je rozdelená do troch častí a mapuje nielen mužstvá a zápasy, ale aj štadióny, ktoré sa stali symbolom futbalovej vášne.

Kollár vysvetľuje, že „v slovenskej histórii existovalo viacero mužstiev, ktoré veľa dosiahli, avšak štyri z nich dokázali svojím príbehom najviac inšpirovať fanúšikov – reprezentačné tímy Československa z rokov 1962 a 1976, slovenskú reprezentáciu z majstrovstiev sveta 2010 a klubový fenomén Spartak Trnava.“

Futbal ako súčasť našej identity

Autor, editor a vydavateľ projektu Daniel Kollár o trilógii hovorí s nadšením. „Tri knihy zavedú čitateľa do sveta slovenského futbalu od jeho historických koreňov po modernú dobu. Dozvieme sa napríklad príbeh Štefana Čambala, prvého Slováka, ktorý hral vo finále majstrovstiev sveta, či úryvok z Desatora Antona Malatinského – Ak niekto doma útočí a vonku bráni, nevie dobre ani jedno, ani druhé. Aj toto je súčasť dedičstva, ktoré si musíme pripomínať.“

Každý diel otvára inú kapitolu slovenskej futbalovej duše – od histórie cez osobnosti až po miesta, ktoré sa stali legendami. A čo je najdôležitejšie, robí to s vášňou, pokorou a úctou k tým, ktorí na ihrisku aj mimo neho zanechali stopu. Futbalové Slovensko je trilógia, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a pripomína, že futbal je viac než hra. Je to príbeh národa.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Tohtoročná Noc divadiel bude rekordná, do projektu sa zapojilo najviac účastníkov v histórii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 