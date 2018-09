Tohtoročné leto v Maďarsku bolo siedme najteplejšie od roku 1901

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 4. septembra (TASR) - Tohtoročné leto bolo v Maďarsku siedmym najteplejším od roku 1901, odkedy meteorológovia zostavujú poradie ročných období podľa teplôt. Priemerná stredná teplota leta dosiahla 21,8 stupňa Celzia, čo je o 1,6 stupňa Celzia viac než priemer strednej teploty z obdobia rokov 1981-2010, uviedla v utorok pre agentúru MTI Celoštátna meteorologická služba (OMSZ).Leto v roku 2018 si podľa OMSZ ľudia uchovajú v pamäti pre silné prívalové dažde a dlhotrvajúce augustové horúčavy. Júnové stredné teploty boli oproti dlhoročnému priemeru vyššie o 1,5 stupňa Celzia, júlové o 0,7 stupňa a augustové až o 2,6 stupňa Celzia.August 2018 bol štvrtým najteplejším augustom od roku 1901. Tohtoročné najvyššie teploty namerali v meste Budakalász v Peštianskej župe s hodnotou 36,6 stupňa Celzia 29. júla a takisto na rovnakom mieste aj 9. augusta.OMSZ pripomenula, že výstraha druhého stupňa pre horúčavy bola vydaná v Maďarsku v troch obdobiach: od 30. júla do 5. augusta, od 7. augusta do 10. augusta a od 21. augusta do 23. augusta.