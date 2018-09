Venezuelská viceprezidentka: Migračný tok z krajiny je normálny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 4. septembra (TASR) - Venezuelská vláda v pondelok uviedla, že migrácia obyvateľov z krajiny je "normálna" a celá situácia sa zveličuje s cieľom oprávniť intervenciu zo strany zahraničných veľmocí. Informovala o tom agentúra Reuters.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v auguste uviedla, že exodus obyvateľov z Venezuely, ktorá trpí hyperinflačným hospodárskym kolapsom, sa blíži ku "krízovému momentu" porovnateľnému k situácii utečencov v Stredomorí.Podľa venezuelskej viceprezidentky Delcy Rodríguezovej však existuje "uviedla na tlačovej konferencii. Kritizovala tiež zahraničné agentúry za to, že sa spoliehajú na údaje o venezuelskej emigrácii poskytované inými krajinami a nezadovážia si údaje od samotnej Venezuely.Organizácie OSN pre migráciu a utečencov v spoločnom augustovom vyhlásení oznámili, že 2,3 milióna Venezuelčanov v súčasnosti žije v zahraničí a viac ako 1,6 milióna krajinu od roku 2015 opustilo.Prezident Nicolás Maduro v pondelkovom televíznom prejave vyhlásil, že po opozičných pouličných protestoch a amerických finančných sankciách sa niektorí Venezuelčania rozhodliv iných krajinách, ale 90 percent z nich to už ľutuje. Podľa neho v minulých dvoch rokoch opustilo krajinu najviac 600.000 Venezuelčanov. Odvolal sa pritom na "potvrdené, overené skutočné údaje".Hovorca OSN Stéphane Dujarric v auguste informoval, že Venezuelčania utiekli najmä do Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Brazílie a ako hlavný dôvod odchodu uvádzali nedostatok potravín.Podľa Dujarricových slov predstavitelia humanitárnych agentúr OSN hlásili, že 1,3 milióna z tých ľudí, čo ušli, trpia podvýživou. Takisto uviedol, že kritický nedostatok základných liekov a zdravotníckych potrieb vo Venezuele