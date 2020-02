Tohtoročné parlamentné voľby na Slovensku budú stáť viac ako v roku 2016

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - Februárové voľby do Národnej rady SR vyjdu štát na vyše 12 626 775 eur. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva vnútra SR Z rozpočtu rezortu pritom pôjde 10 647 075 eur, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 850-tisíc eur; na poistné a príspevok do poisťovní je určená suma 297 075 eur; tovary a služby budú stáť 2 500 000 eur a bežné transfery 7 000 000 eur. Štatistický úrad SR na tento účel z rozpočtu vyčlenil 1 979 700 eur.„Výšku finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bude možné poskytnúť po ukončení vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu v mesiaci máj,“ doplnila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.Oproti predošlým parlamentným voľbám ide o navýšenie rozpočtu. Voľby v roku 2016 celkovo vyšli na niečo vyše 10 miliónov eur. Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020 sa budú konať v sobotu 29. februára. Kandiduje v nich 25 politických subjektov.