Tokio poskytne susedom Ukrajiny finančné prostriedky na prijímanie utečencov

11.5.2023 (SITA.sk) - Japonsko poskytne miliardu dolárov na pomoc susedným krajinám Ukrajiny, vrátane pomoci pri prijímaní ukrajinských utečencov. Ako referuje spravodajský web CNN , vo štvrtok to oznámil japonský minister financií Šuniči Suzuki „Okrem toho, že sme potvrdili doterajšie výsledky našej finančnej pomoci (Ukrajine), radi by sme diskutovali aj o tom, ako posilniť našu spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami a pomôcť susedným krajinám Ukrajiny, vrátane pomoci pri prijímaní ukrajinských utečencov,“ povedal Suzuki podľa japonskej verejnoprávnej televízie NHK.„Chcel by som dosiahnuť konkrétne výsledky a priniesť ich na samit v Hirošime,“ dodal Suzuki. Japonsko by malo hostiť tohtoročný samit G7 v Hirošime, ktorý sa začne 19. mája.