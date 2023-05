USA obviňuje Juhoafrickú republiku z poskytnutia zbraní Rusku, podľa vlády však ide o vybavenie „starej objednávky“

Loď plaviaca sa pod ruskou vlajkou

Spochybnenie neutrálneho postoja

11.5.2023 (SITA.sk) - Americký veľvyslanec v Juhoafrickej republike Reuben Brigety vo štvrtok obvinil túto krajinu z poskytnutia zbraní Rusku. Podľa neho sa tak udialo prostredníctvom nákladnej lode, ktorá v decembri tri dni tajne zakotvila na námornej základni neďaleko Kapského Mesta.Brigety podľa viacerých juhoafrických spravodajských kanálov povedal, že Spojené štáty si boli isté, že zbrane boli naložené na plavidlo na námornej základni Simon's Town a následne prevezené do Ruska.V čase, keď sa objavili správy o Brigetyho komentároch, sa juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa akurát nachádzal v Kapskom Meste a odpovedal na otázky v parlamente. Keď sa ho líder juhoafrickej opozície John Steenhuisen opýtal na zbrane, prezident odpovedal, že „vec vyšetrujú a časom o nej budeme môcť hovoriť“. Ramaphosa to odmietol ďalej komentovať s odvolaním sa na vyšetrovanie.Steenhuisen sa prezidenta opýtal, či JAR „aktívne vyzbrojuje ruských vojakov, ktorí vraždia a mrzačia nevinných ľudí“. Taktiež sa spýtal, či Ramaphosa môže potvrdiť, že na ruskú loď v Simon's Town boli naložené „vojnové zbrane“. Zákonodarca identifikoval plavidlo ako Lady R, nákladnú loď plaviacu sa pod ruskou vlajkou.Brigety vo štvrtok uviedol, že údajné vyzbrojovanie Ruska Juhoafrickou republikou počas invázie na Ukrajinu bolo „mimoriadne vážne“ a spochybnilo údajný neutrálny postoj Juhoafrickej republiky v konflikte.„Medzi veci, ktoré sme (USA) zaznamenali, bolo zakotvenie nákladnej lode na námornej základni Simon's Town medzi 6. a 8. decembrom 2022, o ktorom sme si istí, že na loď naložili zbrane a muníciu a odviezli to do Ruska,“ povedal Brigety novinárom počas tlačovej konferencie v juhoafrickom hlavnom meste Pretória.Juhoafrická vláda v tom čase údajný incident verejne nekomentovala s tým, že potrebuje zhromaždiť informácie. Koncom decembra juhoafrická ministerka obrany Thandi Modiseová uviedla, že loď zrejme vybavuje „starú objednávku“ munície a uviedla, že zbrane boli vyložené a nie naložené na loď.Nedávne kroky JAR vystavili najrozvinutejšiu africkú krajinu obvineniam, že sa fakticky postavila na stranu Ruska. Svedčí o tom posilnenie vzťahov s Ruskom, spoločné vojenské cvičenia s Moskvou a Pekingom či postoj voči ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi , na ktorého je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu . V súvislosti so šéfom Kremľa JAR naznačila, že ho v prípade možnej návštevy krajiny nezatkne.