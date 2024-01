Tokio sa chystá na MS v atletike v roku 2025, na Národnom štadióne budú tentoraz aj fanúšikovia

Majstrovstvá sveta v atletike

Korupčný škandál

23.1.2024 (SITA.sk) - Výstavba Národného štadióna v japonskom Tokiu zhltla poriadny balík peňazí, napriek tomu sa tam počas OH v lete 2021 nedostali fanúšikovia, dôvodom bola pandémia. Po skončení OH síce môžu na štadióna zavítať aj fanúšikovia, majestátne športovisko však dostane „druhú šancu" v lete 2025.Japonská metropola totiž bude dejiskom majstrovstiev sveta v atletike a práve Národný štadión bude svedkom výnimočných výkonov. A aj s fanúšikmi v hľadisku.„Tešíme sa na Tokio a atletické majstrovstvá sveta na tomto štadióne. Tentoraz aj s divákmi," uviedol prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe počas návštevy japonskej metropoly.Pripomenul, že dôležité bude ustrážiť plánovaný rozpočet podujatia, ktoré sa uskutoční od 13 do 21. septembra 2025. Potrebu dohliadať dôsledne na financie vyvolali výdavky, ktoré sa v súvislosti s prípravou ostatných OH vyšplhali do astronomických výšok. Organizátori za to čelili veľkej kritike.Hlava svetovej atletiky aj guvernérka regiónu Juriko Kikeová sa pri svojich príhovoroch nevenovali detailom korupčného škandálu pri organizácii OH v roku 2021. Súčasťou kauzy je aj spoločnosť Dentsu, ktorá má veľmi blízko k Svetovej atletike.Počas spomenutých OH sa dokonca nekonali všetky atletické súťaže v Tokiu, keďže maratóny aj chodecké súťaže organizátori preložili do Sappora. V roku 2025 by však letné horúčavy nemali byť problém, keďže atletický šampión sa bude konať až v septembri začiatkom jesene.