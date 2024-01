NHL: Nemec prispel dvoma asistenciami k triumfu Devils nad Vegas

Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel dvoma asistenciami k triumfu New Jersey nad Vegas Golden Knights 6:5 po predĺžení v nočnom stretnutí NHL. V drese Devils sa blysol hetrikom Tyler Toffoli, ktorý v 63. minúte rozhodol o víťazstve svojho tímu. Hráči Winnipegu prehrali na ľade Bostonu 1:4 a po 34 dueloch inkasovali v jednom zápase viac ako tri góly.





Nemec nastúpil opäť v prvej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom a s minutážou 21:40 bol tretím najvyťažovanejším hráčom Devils. Devätnásťročný Slovák najprv v 22. minúte našiel Toffoliho pred červenou čiarou, ktorý sa dostal do útočného pásma a prestrelil Logana Thompsona. Druhý bod a aj asistenciu v stretnutí si pripísal v polovici tretej tretiny, keď síce od modrej tesne minul bránku, no puk sa vrátil pred brankára a Curtis Lazar vyrovnal na 5:5. Slovenský obranca bol aj terčom tvrdého hitu od Bretta Howdena, chvíľu zostal ležať na ľade a prišiel k nemu aj zdravotník, ale hneď v ďalšom striedaní bol naspäť na ľade. Nemec odohral v tejto sezóne 24 zápasov a získal 12 bodov (2+10). V stretnutí mal aj jednu strelu a hit. Bol to pre neho tretí duel v kariére, keď získal dva body. Dve asistencie si v drese domácich pripísal aj Nathan Bastian a dvakrát sa presadil Lazar. Obhajca titulu Vegas prehral po troch zápasoch, no opäť bodoval. Za Golden Knights dosiahli po tri body Jonathan Marchessault (2+1) a Nicolas Roy (1+2).Hrdinom duelu bol Toffoli, ktorý v tretej minúte predĺženia skóroval po prihrávke od Lukea Hughesa a skompletizoval svoj druhý hetrik v sezóne a šiesty v kariére. "Povedal som ´Toffovi´ predtým, aby išiel na ľad a ukončil to. Počúval veľmi dobre," povedal tréner Devils Lindy Ruff pre nhl.com.Boston potvrdil formu proti Winnipegu a bol to už pre neho piaty triumf v rade. Charlie Coyle prispel gólom a asistenciou, Jake DeBrusk skóroval v treťom stretnutí za sebou a Jeremy Swayman predviedol 20 zákrokov. Bruins bodovali v deviatom zápase za sebou. Jets prvýkrát od 2. novembra (34 duelov) inkasovali viac ako tri góly. "Nepremenili sme viacero šancí a súper nás potom zatlačil, majú naozaj dobrý tím. Preto som veľmi rád, že sme boli trpezliví," povedal Jim Montgomery, tréner Bostonu.Florida ukončila sériu štyroch prehier víťazstvom 4:1 nad Nashvillom. Gólovo sa presadil Sam Reinhart, Carter Verhaeghe zaznamenal gól a asistenciu a Sam Bennett mal tri asistencie. Brankár "panterov" Anthony Stolarz predviedol 26 úspešných zákrokov. "Bol to pre nás veľký zápas. Potrebovali sme vyhrať. Nechýbala nám dobrá energia na striedačke, naozaj som spokojný. Urobili sme niekoľko chýb, ale potom sme ich napravili naozaj dobrým úsilím. A keď sme už nemohli, brankár Stolarz nás podržal viacerými kvalitnými zákrokmi," povedal tréner hostí Paul Maurice.Arizona zdolala Pittsburgh 5:2 a ukončila sériu 11 prehier s týmto súperom. V drese domácich sa blysol Jason Zucker, keď zaznamenal gól a asistenciu.Brankár Kaapo Kähkönen zo San Jose predviedol 43 úspešných zákrokov a dva v rozstrele a pomohol "žralokom" k triumfu na ľade Los Angeles 4:3. V drese víťazov sa gólovo presadili Fabian Zetterlund, William Eklund a Justin Bailey.Vancouver potvrdil pozíciu lídra celej súťaže a zdolal Chicago 2:0. Za Canucks sa presadili Pius Suter a kapitán Quinn Hughes. Dve asistencie mal Andrej Kuzmenko. Brankár Thatcher Demko zneškodnil 31 striel súpera a dosiahol piate čisté konto v sezóne a ôsme v profilige.





Boston Bruins – Winnipeg Jets 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)



Góly: 3. Lauko (Frederic, Geekie), 19. Coyle (Lindholm, Carlo), 55. DeBrusk (Geekie), 60. Marchand (Coyle, Pastrňák) – 5. Namestnikov (DeMelo, Ehlers). Brankári: Swayman - Hellebuyck, strely na bránku: 21:21.







New Jersey Devils – Vegas Golden Knights 6:5 pp (2:1, 2:4, 1:0 - 1:0)



Góly: 16. Hischier (Meier, Bratt), 20. Lazar (Haula, Bastian), 22. Toffoli (NEMEC, Bahl), 40. Toffoli (Mercer), 50. Lazar (NEMEC, Bastian), 63. Toffoli (L. Hughes) – 7. Dorofejev (Stephenson, Stone), 28. Marchessault (Roy, Korczak), 30. Marchessault (Barbašev, Roy), 31. Stephenson (Stone, Martinez), 40. Roy (Marchessault). Brankári: Vaněček - Thompson, strely na bránku: 38:32.







Nashville Predators – Florida Panthers 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Góly: 33. Lauzon (Sissons) – 32. Reinhart (Bennett), 42. Verhaeghe (Bennett), 59. Montour (Tkachuk, Bennett), 60. Tkachuk (Verhaeghe). Brankári: Saros - Stolarz, strely na bránku: 28:38.







Arizona Coyotes – Pittsburgh Penguins 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)



Góly: 3. Zucker (Cooley, Brown), 32. Välimäki (Keller, Maccelli), 39. Kerfoot (Zucker), 45. Crouse, 48. Bjugstad (O'Brien, McBain) – 25. Eller (Joseph), 37. Crosby (Karlsson). Brankári: Ingram - Jarry, strely na bránku: 26:27.







Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 2. Suter (Kuzmenko, Juulsen), 7. Hughes (Michejev, Kuzmenko). Brankári: Demko - Mrázek, strely na bránku: 29:31.







Los Angeles Kings – San Jose Sharks 3:4 (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 38. Moore (Fiala), 42. Byfield (Kempe, Spence), 59. Doughty (Fiala, Byfield) – 28. Zetterlund (Hoffman, Hertl), 30. Eklund (Sturm, Rutta), 47. Bailey (Carpenter), rozh. nájazd Couture. Brankári: Rittich - Kahkonen, strely na bránku: 47:28.



Šimon Nemec (New Jersey) 21:40 0 2 2 0 1 0







