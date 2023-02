Tom Brady definitívne končí so svojou úspešnou kariérou hráča amerického futbalu, jeho rozhodnutie sa už nezmení

Brady odohral v zámorskej NFL neuveriteľných 23 sezón. Rovné dve dekády strávil v organizácii New England Patriots. V drese tohto mužstva triumfoval v Super Bowle v rokoch 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 a 2018.



Do Tampy prestúpil v lete 2020 a klub Buccaneers hneď v premiérovom ročníku potiahol až k zisku Super Bowlu.



Dovedna si v záverečnom súboji o najcennejšiu trofej zahral desaťkrát a získal ju sedemkrát. Za najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu ho vyhlásili v rekordných piatich prípadoch, za MVP sezóny tri razy. Na jeho konte je tiež mnoho individuálnych rekordov.





1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Jeden z najúspešnejších hráčov amerického futbalu Tom Brady dal v stredu definitívne "zbohom" svojej profesionálnej kariére. Učinil tak už po druhý raz, no tentoraz vyhlásil, že jeho rozhodnutie sa už v budúcnosti nezmení.Takto presne pred rokom ohlásil odchod zo scény, no neskôr si to rozmyslel a napokon dodržal posledný rok svojho pôvodného kontraktu s tímom Tampa Bay Buccaneers "Dobré ráno, všetci. Hneď prejdem k veci. Končím kariéru. Nadobro," uviedol 45-ročný quarterback v približne minútovom videoodkaze, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach.