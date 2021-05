Tomáš Klus vydáva digitálny album Čaučesku

Tomáš Klus vydáva špeciálny digitálny album s ôsmimi autorskými piesňami, prostredníctvom ktorých chce vyjadriť svoj občiansky postoj. Album dostal pomenovanie Čaučesku v narážke na facebookové príhovory českého premiéra k voličom a poukazuje na pálčivé politické témy poslednej doby. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.





„Celé sa to začalo nevinne, proste som písal reflexiu doby a sveta, čo vidím, čo počujem, čo cítim, a zrazu som mal piesní na celý album,“ hovorí spevák. Na vzniku nahrávok spolupracoval s hudobným producentom Jiřím Burianom a investigatívnym novinárom a spisovateľom Jaroslavom Kmentom, ktorý sa zaoberá vnútropolitickými kauzami, prepojenosťou politických, podnikateľských a mafiánskych kruhov a odhaľovaním korupcie.„K emóciám som chcel pridať i fakty, preto som poprosil Jaroslava, aby ku každej piesni spísal nejaký kontext. Takú argumentačnú „kapsičku“. Mnohé jeho texty totiž slúžili ako odrazový mostík k pohnútkam mysle smerom k piesňam na Čaučesku,“ upresňuje Klus.Podľa neho je autenticita údelom pesničkára a prostredníctvom piesní chce otvoriť diskusiu k témam, ktoré boli často zámerne prekryté novými kauzami. Pesničkár týmto albumom čelí rýchlemu zabúdaniu spoločnosti na skutky politikov, ktoré by nemali byť nikdy premlčané.„Bolo mi cťou byť pri vzniku nového albumu Tomáša Klusa, ktorý je o politike a je skvelým príspevkom do debaty kritického myslenia v spoločnosti. Som presvedčený, že Česko v tomto smere potrebuje úplne novú energiu,“ dodáva Jaroslav Kmenta.Cover albumu vytvoril známy grafik a fotograf Tomáš Břínek alias TMBK. Album vyšiel zatiaľ iba digitálne vo formátoch MP3 či FLAC. Do 21. mája bude exkluzívne na Supraphonline.cz za minimálnu cenu, následne ho ponúknu aj všetky ostatné digitálne servisy. Album Čaučesku vychádza v roku, v ktorom si Česi na jeseň vyberú nové zloženie Poslaneckej snemovne.