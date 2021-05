Miro Žbirka fanúšikov za čakanie na odložené koncerty odmení

Plánované slovenské koncerty Cinema Acoustic Tour Mira Žbirku sa z dôvodu aktuálne platných opatrení nemôžu plnohodnotne uskutočniť ani v nových májových termínoch. Výnimočné spojenie koncertu a filmu v historických slovenských kinách sa preto opäť presúva.





Všetci, ktorí si na koncerty počkajú, získajú exkluzívny bonus. K filmu Meky a akustickému koncertu im Žbirka pridá aj slovenskú premiéru nového dokumentárneho filmu Čo bolí, to prebolí o vzniku legendárneho Modrého albumu, ktorý tento rok oslavuje 20 rokov od vydania a krst jeho jubilejnej, v Abbey Road štúdiu remastrovanej LP a CD verzie s bonusmi.Vznik dokumentárneho filmu Čo bolí, to prebolí, ktorý režisér Šimon Šafránek so scenáristom Honzom Vedralom začnú nakrúcať už tento mesiac, môžu fanúšikovia podporiť príspevkom do crowdfundingovej kampane, pričom 20 percent z vybranej sumy získa Nadačný fond Janel pri Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe, s ktorou Žbirka dlhodobo aktívne spolupracuje.Všetky zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti a nemenia sa ani miesta koncertov. Uskutočnia sa v nových septembrových termínoch: 27. septembra v Kine Scala Prešov, 28. septembra v Kine Moskva Martin a 29. septembra v Ateliéri Babylon Bratislava.