Tomáš považuje zaradenie ľudí nad 65 rokov do ôsmej fázy očkovania proti COVID-19 za nepochopiteľné

Ekonomická hodnota

Slovensko je pripravené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zaradiť ľudí nad 65 rokov až do ôsmej fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 je nepochopiteľné. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Hlas - Sociálna demokracia (Hlas-SD) Podľa Tomáša tvoria úmrtia ľudí nad 65 rokov polovicu všetkých úmrtí na ochorenie COVID-19. Ich očkovanie by preto malo byť vykonané v skoršej fáze, čo by znížilo aj tlak na nemocnice.Tomáš kritizoval aj očkovanie v domovoch sociálnych služieb pre seniorov. Očkovanie sa podľa neho doteraz uskutočnilo iba v jednej pätine domovov, ktoré o očkovanie požiadali.Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová v tejto súvislosti uviedla, že ľudia nad 65 rokov už vo väčšine prípadov priamo „nevytvárajú ekonomickú hodnotu“.Okrem nich je však potrebné chrániť aj ľudí, ktorí ekonomickú hodnotu aktívne tvoria. Ľudia nad 65 rokov by podľa nej mali byť obzvlášť opatrní a dodržiavať pravidlá, a to napríklad nakupovať v čase vyhradenom pre dôchodcov.Zemanová dodala, že Slovensko je „skvelo pripravené na očkovanie“ a samosprávy už majú pripravenú očkovaciu infraštruktúru, a tak, keď očkovacie vakcíny dorazia na Slovensko, štát a samosprávy sú okamžite pripravené očkovať tisíce ľudí.Dodala, že podľa štatistík je Slovensko v očkovaní úspešnejšie než okolité krajiny. „Na Slovensku je v priemere zaočkovaných 19 ľudí zo 100. V Rakúsku je to 18 osôb zo 100, v Nemecku a Francúzsku 16 a v Česku 13 obyvateľov zo 100,“ uzavrela.