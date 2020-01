Tomáš Tatar asistoval aj spravil chybu, Montreal doma podľahol Chicagu (video)

Tatarova chyba v presilovke

Kane si pripísal 60. bod v sezóne

Výsledky - NHL



streda











16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar si pripísal asistenciu pri jedinom góle Montrealu v stredajšom zápase NHL, Canadiens doma prehrali so Chicagom Blackhawks 1:4. Tatar pokoril hranicu 40 bodov (16 gólov a 24 asistencií) v sezóne a potvrdil status najproduktívnejšieho hráča Montrealu.Jeho tímu však patrí až 13. priečka v tabuľke Východnej konferencie a v Atlantickej divízii je šiesty s mankom 9 bodov na tretie Toronto.Tatar odohral 19:18 min a okrem asistencie pri góle mal aj dve strely na bránku a tri bodyčeky. Zároveň slovenský krídelník zohral negatívnu úlohu pri prvom góle Chicaga, keď za bránkou svojho tímu v presilovke neprevzal puk, ktorý mu tam prenechal brankár Charlie Lindgren.To využil útočník Chicaga Drake Caggiula, prihral pred bránku voľnému Zackovi Smithovi a ten v oslabení v 6. min otvoril skóre zápasu. Dvojica Smith - Caggiula v zápase zaznamenala dokopy 3 góly a 1 asistenciu.Chicago vyhralo tretí zápas v rade a siedmy z desiatich (7-3-0), jeden z jeho lídrov Patrick Kane si pripísal 60. bod v sezóne a 998. v kariére v najslávnejšej profilige.V mimoriadne úspešnej sérii proti Montrealu pokračuje rodák z tohto mesta Corey Crawford. Jeho 32 zákrokov znamenalo šieste víťazstvo tohto brankára z ôsmich zápasov, ktoré odchytal v Bell Centre, dvakrát z toho bol shutout. "Miluje chytať v Montreale, zvyčajne tu máva veľmi dobré zápasy," pochválil Crawforda Patrick Kane na oficiálnom webe NHL."Hrali sme dobre v defenzíve, to platí aj o pár predchádzajúcich zápasoch. Držali sme súpera čo najviac od bránky a pri strelách zasa zabraňovali dorážkam. Preto sme zvíťazili," skonštatoval Crawford. "Nedostali sme sa poriadne do tohto zápasu, víťazstvo v ňom sme si nezaslúžili," zhodnotil tréner Montrealu Claude Julien.* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 19:18 min, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 3 "hity"