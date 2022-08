Tomáš Tatar verí, že nasledujúca sezóna v tíme New Jersey Devils bude lepšia, na Šimona Nemca sa veľmi teší

Diabli majú silnejší tím

Na šampionát spomína veľmi rád

V NHL odohral 741 zápasov

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar nemá za sebou najlepšiu sezónu v tíme New Jersey Devils v zámorskej NHL, ale verí, že tá nasledujúca bude lepšia aj vďaka príchodu nových hráčov.Tridsaťjedenročný reprezentant sa teší na spoluprácu s dvojicou Čechov - útočníkom Ondřejom Palátom a brankárom Vítom Vaněčkom V rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tiež prezradil, že sa pokúsi pomôcť tohtoročnej draftovej dvojke Šimonovi Nemcovi "Získali sme dvoch obrancov, prišli tiež Ondro s Vítkom. Tím je teraz určite silnejší a dúfam, že budeme mať dobrý kemp a zachytíme štart ligy. Výsledky by sa mali dostaviť a osobne verím, že počas obdobia uzávierky prestupov budeme na pozícii garantujúcej play-off. Nebude to ľahké, pretože NHL je veľmi vyrovnaná a každý rok je to boj o vyraďovaciu fázu. Každú sezónu sa to mení, ale verím, že letné posilnenie kádra prinesie výsledky," uviedol Tatar na margo ambícií New Jersey v sezóne 2022/2023.V minulom ročníku zaznamenal 15 gólov a 15 asistencií v 76 dueloch základnej časti, do play-off sa s tímom nedostal.Tatar chce pomôcť krajanovi Nemcovi zvyknúť si na prostredie v New Jersey. Bol by rád, keby boli spoluhráčmi v profilige: "Veľmi sa na neho teším. Dúfam, že mu vyjde kemp a dostane sa priamo do NHL. Ja, samozrejme, nepoznám plány organizácie, ale Šimonovi pomôžem so všetkým, čo bude potrebovať. Verím, že v tíme Devils ostane celý rok. Viem, že pre mladého chlapca nie je jednoduché prísť do Ameriky a zvyknúť si na veľkú zmenu. Spomínam si na moje začiatky a som vďačný všetkým, ktorí mi vtedy pomohli. V tomto smere je určite fajn mať po ruke krajana a Šimonovi preto rád pomôžem."Vicemajster sveta z roku 2012 bol jedným z lídrov reprezentácie Slovenska na tohtoročných MS vo Fínsku, v ôsmich zápasoch strelil tri góly a na ďalšie tri prihral."Tam sa ukázalo, že ak má byť hráč produktívny, tak do seba musia zapadnúť všetky veci. Na šampionáte to fungovalo a všetci sme sa cítili dobre. Osobne som bol hrdý na celé mužstvo a som rád, že som tam mohol byť. Hrali sme skvele a boli sme krôčik od niečoho veľkého. Fíni to otočili iba svojimi skúsenosťami a ak sa na to pozriem spätne, tak sme boli krôčik od vyradenia majstrov sveta. Bojovali sme ako jedno mužstvo a spomínam na to veľmi rád," dodal Tatar.Tatar odohral v NHL vrátane play-off už 741 zápasov s bilanciou 197 gólov a 232 asistencií. Okrem New Jersey pôsobil v kluboch Detroit Red Wings V roku 2013 sa stal víťazom AHL s tímom Grand Rapids Griffins, pričom bol najužitočnejším hráčom play-off. V slovenskej extralige si zahral za Zvolen a Piešťany.Slovensko reprezentoval na šiestich MS aj na ZOH v Soči 2014. V roku 2016 bol členom Tímu Európy, ktorý sa dostal do finále Svetového pohára.