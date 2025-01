Tomáškovi veľmi pomáhajú rehabilitácie. Dajme mu šancu napredovať

Operácie a rehabilitácie

Nástup do špeciálnej školy

29.1.2025 (SITA.sk) -Tomáš je súčasťou veľkej sedemčlennej rodiny, v ktorej sú dve dcéry a traja synovia a je najmladší. Tehotenstvo ani pôrod nenasvedčovali, že bude Tomáško iný ako jeho súrodenci."No hneď po jeho narodení mi ako prvé oznámili, že mu chýba prštek na ruke a ďalšie má zrastené na oboch rukách. Nedá sa slovami opísať bolesť, ktorú sme vtedy prežívali," spomína mama malého bojovníka Lucia. "Po pár vyšetreniach mu diagnostikovali aj viacero vážnych zdravotných problémov, ktoré stále ovplyvňujú jeho vývoj."Tomáš sa dokázal pretočiť na bruško až po prvých narodeninách, sedieť začal až s ťažkosťami vo veku dvoch rokov a chodiť tiež s problémami až po dovŕšení troch rokov. Má stredne ťažkú mentálnu retardáciu, tiež retardáciu psychomotorického vývinu a reči, poruchu autistického spektra, zrastené prsty a aj inkontinenciu tretieho stupňa. Napriek svojim znevýhodneniam je Tomáško výnimočný a snaživý chlapček."Od narodenia pravidelne navštevujeme špecializované ambulancie najmä v Bratislave. Najčastejšie ide o kardiológiu, urológiu, endokrinológiu, genetiku, ORL, plastickú chirurgiu či neurológiu. Špeciálnu logopédiu navštevujeme v Seredi a Piešťanoch. Tomáško zatiaľ nerozpráva, vydáva iba zvuky a dokáže zjesť iba mletú stravu. Najmä preto, aby by sa mu posilnili svaly na tvári a celom tele, navštevujeme pravidelne rôzne rehabilitácie a terapie, ktoré mu veľmi pomáhajú," zveruje sa mama malého bojovníka.S rehabilitáciami začala rodina, keď mal chlapec asi dva mesiace. Počas prvého roka cestovali do Bratislavy na vyšetrenia každý druhý týždeň. Do troch rokov pravidelne cvičili v krajskom meste a absolvovali viacero rehabilitačných pobytov v Dunajskej Lužnej. Tieto terapie mu výrazne pomohli, najmä po plánovanej operácii srdca, ktorú podstúpil v dvoch rokoch. V troch rokoch zvládol Tomáško urologickú operáciu.V štyroch rokoch začal Tomáško navštevovať špeciálnu škôlku. Prvé dni boli náročné, no postupne si zvykol na nové prostredie a dnes už skvele zvláda adaptáciu. Po skončení materskej školy nastúpil uplynulý september Tomáš do špeciálnej základnej školy, kam denne dochádza.Keď mal päť rokov podstúpil operáciu pravej ruky, kde mu rozdelili zrastené prsty spojené kosťou. Jeden prst mu chirurgicky presunuli na miesto chýbajúceho stredného prsta. Ďalší rok absolvoval ďalšiu operáciu na ľavej ruke, kde mu rozdelili prsty spojené kožou. Po tejto operácii ihneď dostal zápal pľúc a týždeň bol na oddelení ARO na Kramároch."Dokopy má náš chlapček už štyri dôležité operácie za sebou a ďalšie ho čakajú. Znovu mu budú musieť operovať pravú ručičku v Bratislave," dodáva mama Lucia. "Snaží sa však napredovať, a vďaka terapiám a rehabilitáciám, ktoré pravidelne absolvujeme, dosahuje viditeľné pokroky.Chlapec môže napredovať a viesť kvalitnejší život len vďaka rehabilitáciám a terapiám. Sú však nákladné. Rodina preto založila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk Informačný servis