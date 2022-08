Tomko bol oporou cirkvi v bývalom Československu, kardinál Duka sa poďakoval za jeho hlboké rady a ponaučenia (foto)

Paralela kardinála s pápežom

Duka poďakoval za stretnutia





Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov. Narodil sa 11. marca 1924 v obci Udavské pri Humennom, bol slovenský rímskokatolícky biskup, kardinál, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Po smrti kardinála Alberta Vankoyea 29. júla 2021 sa stal najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov.





16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Za muža Cirkvi s veľkým „M“ a veľkým „C“ označil emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zosnulého kardinála Jozefa Tomka vo svojej homílii v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.Pohrebnou svätou omšou sa tam štátni, cirkevní aj ďalší predstavitelia, ako aj veľký počet veriacich lúči so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Podľa Duku bol slovenský kardinál „veľkým synom Slovenska, východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril“.Duka v utorok pripomenul úlohu kardinála Tomka, ktorú zohrával nielen v Cirkvi na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to aj v čase komunizmu. „Bol oporou našej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď, ako hovorí básnik,“ povedal v rámci kázne prednesenej v slovenčine.V nej opísal aj prekážky, ktoré musel Tomko prekonávať a vyzdvihol jeho úlohu pri vytváraní nových cirkevných provincií a diecéz. Duka zároveň hovoril o paralele slovenského kardinála s pápežom Jánom Pavlom II. „Čo mali spoločné? Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť človeka, národy a štáty ich slobody a utvoriť z nich poslušnú masu novodobých otrokov ideológie,“ uviedol.Tomko, ktorý bol vymenovaný za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zastával podľa Duku úrad ľudovo nazývaný „červený pápež“. Mal podľa neho hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriaďovaní nových diecéz a pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svätou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch.Český kardinál v krátkosti pripomenul aj štúdiá Tomka v Ríme, jeho pôsobenie na poste vicerektora a ekonóma československého pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme, ale aj jeho úlohu pri zakladaní Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1959. V závere osobitne poďakoval za stretnutia s kardinálom Tomkom, „jeho otcovské, ale veľmi hlboké rady a ponaučenia“, aj priateľstvo.