Toni Kroos pred koncom svojej kariéry splnil úlohu, Nemcom pomohol k návratu do popredia

Postavenie nemeckého výberu

Zúfalá nálada

Odchod do futbalového „dôchodku"

Športové úspechy

6.7.2024 (SITA.sk) - Stredopoliar Toni Kroos má po kariére profifutbalistu. Ukončil ju v piatok vo farbách nemeckej reprezentácie , ktorá na domácich majstrovstvách Európy vypadla vo štvrťfinále so Španielmi (1:2 po predĺžení).So skúseným 34-ročný futbalistom sa po skončení stretnutia lúčili spoluhráči aj protihráči. Zvlášť srdečne mu vzdali úctu Španieli. Nechýbali medzi nimi ani jeho spoluhráči z Realu Madrid v predchádzajúcej sezóne Dani Carvajal a Joselu.Kroos sa vrátil do medzinárodnej scény pred Eurom 2024 , aby pomohol obnoviť postavenie nemeckého výberu na svetovej scéne. Nemci totiž na predchádzajúcich vrcholných turnajoch neoslnili. Kroos za svoju krajinu 114 medzištátnych zápasov, pričom ostatných päť na tohtoročných ME upevnilo jeho pozíciu medzi futbalovými legendami."Nemožno dostatočne ohodnotiť Toniho kariéru. Jeho športové úspechy sú výnimočné a budú pravdepodobne ešte dlho jedinečné pre nemeckého hráča," poznamenal tréner "nationalelf" Julian Nagelsmann . Práve on presvedčil Kroosa, aby sa vrátil do národného tímu a pomohol mu."Pripadalo mi celkom bizarné, že nikto nepovažoval za dobrý nápad priviesť ho späť predtým, než sa to dozvedeli. Štyri týždne po jeho návrate už všetci hovorili, že mali ten nápad už dávno," prezradil Nagelsmann.Pred návratom Kroosa bola nálada v nemeckom výbere zúfalá. Po návrate Kroos pritom dosiahol šesť víťazstiev, jednu remízu a len jednu prehru."Bol sme tak blízko, čo to robí ešte horším," povedal Kroos po rozhodujúcom góle španielskeho striedajúceho hráča Mikela Merina tesne pred koncom predĺženia.Po piatkovom vypadnutí nechcel otvorene hovoriť o odchode do futbalového "dôchodku"."Úprimne povedané, teraz vo mne prevláda pocit, že sa skončil turnaj. Mali veľký cieľ, ktorý sme chceli spoločne dosiahnuť. Som rád, že som mohol trochu pomôcť, aby aspoň v oblasti futbalu Nemecko malo znovu nádej a ambíciu napredovať a zlepšovať sa," poznamenal Krros.Toni Kroos sa počas svojej bohatej kariéry stal šesťkrát víťazom Ligy majstrov, štyrikrát ovládol španielsku La Ligu a trikrát aj nemeckú I. bundesligu. S reprezentáciou Nemecka sa v roku 2014 stal majstrom sveta."Nesmieme zabudnúť nielen na jeho športové úspechy, ale aj na jeho ľudské stránky a to, aký bol ako človek," dodal tréner Nagelsmann.