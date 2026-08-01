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01. augusta 2026

Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar, skoky do vody, migranti v Ceute a MS v surfovaní psov


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch ...



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canada_caribbean_parade__9558 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch nákladného auta v Kolumbii.


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Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch nákladného auta v Kolumbii.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar, skoky do vody, migranti v Ceute a MS v surfovaní psov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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