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01. augusta 2026
Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar, skoky do vody, migranti v Ceute a MS v surfovaní psov
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch ...
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1.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch nákladného auta v Kolumbii.
[photo id="2467737" /]
Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch nákladného auta v Kolumbii.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar, skoky do vody, migranti v Ceute a MS v surfovaní psov © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2467737" /]
Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar v Grécku, víťaz súťaže v skokoch do vody z 3 metrov na Stredoamerických a karibských hrách, migranti v Ceute, MS v surfovaní psov a výbuch nákladného auta v Kolumbii.
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (1. august 2026): Karibský sprievod, lesný požiar, skoky do vody, migranti v Ceute a MS v surfovaní psov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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