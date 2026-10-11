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Nedeľa 11.10.2026
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11. októbra 2026
Top foto dňa (10. október 2026): Hurikány Rachel a Isaias a povodeň v Indii
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (10. október 2026): Hurikány Rachel v Kalifornii a Isaias na Floride a povodeň v Indii. Fotogaléria k článku:
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11.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (10. október 2026): Hurikány Rachel v Kalifornii a Isaias na Floride a povodeň v Indii.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (10. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (10. október 2026): Hurikány Rachel a Isaias a povodeň v Indii © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (10. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (10. október 2026): Hurikány Rachel a Isaias a povodeň v Indii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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