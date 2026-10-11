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11. októbra 2026
KDH odsúdilo hrozby atentátu na poľského premiéra Tuska a ministra obrany – VIDEO
Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro odsúdilo hrozbu útoku na poľského ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro odsúdilo hrozbu útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu.
„Násilie nemá v politike miesto, nech mieri na kohokoľvek: spor sa vedie slovom a rozhoduje sa vo voľbách,” uviedli v stanovisku, ktoré poskytli v súvislosti s informáciami o tom, že podľa poľského ministerstva vnútra premiér Tusk a poľský minister obrany Kosiniak-Kamysz môžu byť terčmi pokusov o atentát.
Zdroj: SITA.sk - KDH odsúdilo hrozby atentátu na poľského premiéra Tuska a ministra obrany – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro odsúdilo hrozbu útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu.
„Násilie nemá v politike miesto, nech mieri na kohokoľvek: spor sa vedie slovom a rozhoduje sa vo voľbách,” uviedli v stanovisku, ktoré poskytli v súvislosti s informáciami o tom, že podľa poľského ministerstva vnútra premiér Tusk a poľský minister obrany Kosiniak-Kamysz môžu byť terčmi pokusov o atentát.
Zdroj: SITA.sk - KDH odsúdilo hrozby atentátu na poľského premiéra Tuska a ministra obrany – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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