Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. októbra 2026

KDH odsúdilo hrozby atentátu na poľského premiéra Tuska a ministra obrany – VIDEO


Tagy: Atentát Hrozba Pokus o atentát Poľský minister obrany poľský premiér

Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro odsúdilo hrozbu útoku na poľského ...



Zdieľať
65d0c63a9013d878779967 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu.


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro odsúdilo hrozbu útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poľským susedom kresťanskí demokrati vyjadrili podporu.

„Násilie nemá v politike miesto, nech mieri na kohokoľvek: spor sa vedie slovom a rozhoduje sa vo voľbách,” uviedli v stanovisku, ktoré poskytli v súvislosti s informáciami o tom, že podľa poľského ministerstva vnútra premiér Tusk a poľský minister obrany Kosiniak-Kamysz môžu byť terčmi pokusov o atentát.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - KDH odsúdilo hrozby atentátu na poľského premiéra Tuska a ministra obrany – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atentát Hrozba Pokus o atentát Poľský minister obrany poľský premiér
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (10. október 2026): Hurikány Rachel a Isaias a povodeň v Indii
<< predchádzajúci článok
Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie, zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 