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10. septembra 2026

Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová v Budapešti, Kovačické insitné umenie a parlament a opera v Osle


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, Kovačické insitné umenie v Prezidentskom paláci, parlament a opera v Nórsku a špecialisti na stĺpoch elektrického vedenia v ...



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hungary_ultimate_championship_athletics_35_62 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, Kovačické insitné umenie v Prezidentskom paláci, parlament a opera v Nórsku a špecialisti na stĺpoch elektrického vedenia v Nemecku.


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Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, Kovačické insitné umenie v Prezidentskom paláci, parlament a opera v Nórsku a špecialisti na stĺpoch elektrického vedenia v Nemecku.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (10. september 2026): Zapletalová v Budapešti, Kovačické insitné umenie a parlament a opera v Osle © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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