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10. septembra 2026
Premiéri krajín V4 a Írska rokovali na Bratislavskom hrade o budúcnosti Európskej únie – FOTO
Robert Fico vyhlásil, že V4 je opäť živá a schopná vytvárať spoločné postoje k najaktuálnejším európskym témam. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Robert Fico vyhlásil, že V4 je opäť živá a schopná vytvárať spoločné postoje k najaktuálnejším európskym témam.
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša, predsedu vlády Poľska Donalda Tuska, predsedu vlády Maďarska Pétera Magyara a predsedu vlády Írska Micheála Martina. Premiéri krajín Vyšehradskej skupiny spolu s predsedom vlády Írska rokovali o aktuálnych otázkach európskej politiky, budúcnosti Európskej únie a oblastiach spoločného záujmu krajín V4 a Írska.
Formát V4+ vytvoril priestor pre otvorenú výmenu názorov na európske a medzinárodné otázky a hľadanie možností spolupráce s cieľom presadzovať spoločné záujmy na európskej úrovni. Robert Fico zdôraznil, že krajiny V4 považujú za mimoriadne užitočné stretnúť sa s predsedom vlády krajiny, ktorá predsedá Rade EÚ, čo je v tomto prípade Írsko.
Premiér Fico tiež podčiarkol význam zohľadňovania špecifík jednotlivých členských štátov EÚ pri riešení spoločných výziev, a vyjadril zámer koordinovať postoje krajín V4 už v predstihu pred zasadnutiami Európskej rady. Významnou témou pre V4 je zachovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky s prihliadnutím na národné špecifiká, ako aj snaha o odstránenie regionálnych rozdielov v rámci EÚ.
Diskutované otázky zahŕňali zelenú dohodu (greendeal), ceny energií a pohonných hmôt, energetiku, rozširovanie EÚ, migráciu, konkurencieschopnosť, kohéziu, emisné povolenky, a tiež situáciu na Ukrajine. Premiéri si vymenili názory na ďalší vývoj týchto oblastí a možnosti spolupráce pri presadzovaní spoločných záujmov členských štátov EÚ.
Robert Fico vyhlásil, že V4 je opäť živá a schopná vytvárať spoločné postoje k najaktuálnejším európskym témam. Súčasne ohlásil, že slovenské predsedníctvo má ambíciu organizovať ďalšie zasadnutie V4, kde plánujú pozvať nemeckého spolkového kancelára a do konca roka aj francúzskeho prezidenta, čím chcú dotiahnuť prejednávané témy aj k vedúcim osobnostiam Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Premiéri krajín V4 a Írska rokovali na Bratislavskom hrade o budúcnosti Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša, predsedu vlády Poľska Donalda Tuska, predsedu vlády Maďarska Pétera Magyara a predsedu vlády Írska Micheála Martina. Premiéri krajín Vyšehradskej skupiny spolu s predsedom vlády Írska rokovali o aktuálnych otázkach európskej politiky, budúcnosti Európskej únie a oblastiach spoločného záujmu krajín V4 a Írska.
Formát V4+ vytvoril priestor pre otvorenú výmenu názorov na európske a medzinárodné otázky a hľadanie možností spolupráce s cieľom presadzovať spoločné záujmy na európskej úrovni. Robert Fico zdôraznil, že krajiny V4 považujú za mimoriadne užitočné stretnúť sa s predsedom vlády krajiny, ktorá predsedá Rade EÚ, čo je v tomto prípade Írsko.
Premiér Fico tiež podčiarkol význam zohľadňovania špecifík jednotlivých členských štátov EÚ pri riešení spoločných výziev, a vyjadril zámer koordinovať postoje krajín V4 už v predstihu pred zasadnutiami Európskej rady. Významnou témou pre V4 je zachovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky s prihliadnutím na národné špecifiká, ako aj snaha o odstránenie regionálnych rozdielov v rámci EÚ.
Diskutované otázky zahŕňali zelenú dohodu (greendeal), ceny energií a pohonných hmôt, energetiku, rozširovanie EÚ, migráciu, konkurencieschopnosť, kohéziu, emisné povolenky, a tiež situáciu na Ukrajine. Premiéri si vymenili názory na ďalší vývoj týchto oblastí a možnosti spolupráce pri presadzovaní spoločných záujmov členských štátov EÚ.
Robert Fico vyhlásil, že V4 je opäť živá a schopná vytvárať spoločné postoje k najaktuálnejším európskym témam. Súčasne ohlásil, že slovenské predsedníctvo má ambíciu organizovať ďalšie zasadnutie V4, kde plánujú pozvať nemeckého spolkového kancelára a do konca roka aj francúzskeho prezidenta, čím chcú dotiahnuť prejednávané témy aj k vedúcim osobnostiam Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Premiéri krajín V4 a Írska rokovali na Bratislavskom hrade o budúcnosti Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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