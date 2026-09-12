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12. septembra 2026
Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike, spomienka na 11. 9. a LGBTQ+ zhromazdenie
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, spomienka na 11. september v New Yorku, LGBTQ+ zhromazdenie na Ukrajine, futbalový zápas Serie A v Taliansku a víťazstvo vo finále ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, spomienka na 11. september v New Yorku, LGBTQ+ zhromazdenie na Ukrajine, futbalový zápas Serie A v Taliansku a víťazstvo vo finále mužskej štvorhry na tenisovom turnaji US Open v New Yorku.
[photo id="2493994" /]
Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, spomienka na 11. september v New Yorku, LGBTQ+ zhromazdenie na Ukrajine, futbalový zápas Serie A v Taliansku a víťazstvo vo finále mužskej štvorhry na tenisovom turnaji US Open v New Yorku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike, spomienka na 11. 9. a LGBTQ+ zhromazdenie © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2493994" /]
Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike v Maďarsku, spomienka na 11. september v New Yorku, LGBTQ+ zhromazdenie na Ukrajine, futbalový zápas Serie A v Taliansku a víťazstvo vo finále mužskej štvorhry na tenisovom turnaji US Open v New Yorku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (12. september 2026): Emma Zapletalová na MS v atletike, spomienka na 11. 9. a LGBTQ+ zhromazdenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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