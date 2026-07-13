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13. júla 2026
Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, nórski futbalisti, Zelenskyj na samite a výstavba heliportu
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, prílet nórskych futbalistov, Zelenskyj na samite vo Francúzsku a výstavba heliportu pri Bielom dome. [photo id="2454900" /] Top foto ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, prílet nórskych futbalistov, Zelenskyj na samite vo Francúzsku a výstavba heliportu pri Bielom dome.
[photo id="2454900" /]
Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, prílet nórskych futbalistov, Zelenskyj na samite vo Francúzsku a výstavba heliportu pri Bielom dome.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, nórski futbalisti, Zelenskyj na samite a výstavba heliportu © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2454900" /]
Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, prílet nórskych futbalistov, Zelenskyj na samite vo Francúzsku a výstavba heliportu pri Bielom dome.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-13-jul-2026/">Top foto dňa (13. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. júl 2026): Deti v Iráne, nórski futbalisti, Zelenskyj na samite a výstavba heliportu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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