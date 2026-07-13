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13. júla 2026
Slováci si 120-kilometrovým pochodom pripomenú obete fašizmu a rasovej perzekúcie, putovať budú po stopách židovských detí
Memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo-vzdelávacie podujatie. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo-vzdelávacie podujatie.
V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Post Bellum.
Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esti – židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami.
Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120 kilometrového pochodu bude aj pietna spomienka v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových popráv na Slovensku počas druhej svetovej vojny.
"Memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo-vzdelávacie podujatie, ktoré prepája autentické príbehy preživších, zážitok z dlhého putovania a spoznávanie miest spojených s holokaustom a Slovenským národným povstaním. Budeme kráčať po miestach spätých so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Ester Vagovej, ich rodiny i rodiny Vaculčiakovcov, ktorá ich ukryla a zachránila. Zastavíme sa na miestach, kde žili, ukrývali sa, aj na pamätných miestach pripomínajúcich boj proti fašizmu a rasovej diskriminácii," uviedla riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková.
Účastníci memoriálu navštívia aj Múzeum holokaustu v Seredi. Novinkou tohto ročníka bude návšteva novootvoreného Pamätníka obetí holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici. Podľa Polovkovej je cieľom podujatia pripomínať historické udalosti v čase, keď sa objavujú snahy spochybňovať alebo prepisovať dejiny druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania či holokaustu.
"Medzi účastníkmi sú potomkovia ľudí zapojených do protifašistického odboja, preživších holokaustu, pedagógovia, novinári aj ľudia so záujmom o moderné dejiny. Prichádzajú však aj účastníci, ktorých láka samotné putovanie a možnosť spojiť fyzickú výzvu s hlbším poznaním našej histórie," doplnila Polovková.
Memoriál otvorí v nedeľu 19. júla koncert v Synagóge vo Vrútkach. Vystúpi speváčka, skladateľka a autorka Zuzana Mikulcová, ktorá dlhodobo spolupracuje s organizáciou Post Bellum SK a vo svojej tvorbe prepája pop, soul a jazz.
Zdroj: SITA.sk - Slováci si 120-kilometrovým pochodom pripomenú obete fašizmu a rasovej perzekúcie, putovať budú po stopách židovských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Post Bellum.
Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esti – židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami.
Spomienkovo-vzdelávacie podujatie
Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120 kilometrového pochodu bude aj pietna spomienka v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových popráv na Slovensku počas druhej svetovej vojny.
"Memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo-vzdelávacie podujatie, ktoré prepája autentické príbehy preživších, zážitok z dlhého putovania a spoznávanie miest spojených s holokaustom a Slovenským národným povstaním. Budeme kráčať po miestach spätých so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Ester Vagovej, ich rodiny i rodiny Vaculčiakovcov, ktorá ich ukryla a zachránila. Zastavíme sa na miestach, kde žili, ukrývali sa, aj na pamätných miestach pripomínajúcich boj proti fašizmu a rasovej diskriminácii," uviedla riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková.
Účastníci navštívia aj Múzeum holokaustu v Seredi
Účastníci memoriálu navštívia aj Múzeum holokaustu v Seredi. Novinkou tohto ročníka bude návšteva novootvoreného Pamätníka obetí holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici. Podľa Polovkovej je cieľom podujatia pripomínať historické udalosti v čase, keď sa objavujú snahy spochybňovať alebo prepisovať dejiny druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania či holokaustu.
"Medzi účastníkmi sú potomkovia ľudí zapojených do protifašistického odboja, preživších holokaustu, pedagógovia, novinári aj ľudia so záujmom o moderné dejiny. Prichádzajú však aj účastníci, ktorých láka samotné putovanie a možnosť spojiť fyzickú výzvu s hlbším poznaním našej histórie," doplnila Polovková.
Memoriál otvorí v nedeľu 19. júla koncert v Synagóge vo Vrútkach. Vystúpi speváčka, skladateľka a autorka Zuzana Mikulcová, ktorá dlhodobo spolupracuje s organizáciou Post Bellum SK a vo svojej tvorbe prepája pop, soul a jazz.
Zdroj: SITA.sk - Slováci si 120-kilometrovým pochodom pripomenú obete fašizmu a rasovej perzekúcie, putovať budú po stopách židovských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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