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13. septembra 2026

Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike, Red Bull Soapbox Race a nový Guinnessov rekord


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord. Top foto dňa (13. ...



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hungary_ultimate_championship_athletics_31918 676x451 13.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord.


Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord.


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike, Red Bull Soapbox Race a nový Guinnessov rekord © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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