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13. septembra 2026
Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike, Red Bull Soapbox Race a nový Guinnessov rekord
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord. Top foto dňa (13. ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord.
Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike, Red Bull Soapbox Race a nový Guinnessov rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike v Budapešti, Red Bull Soapbox Race v Estónsku, prevrátená loď v Jávskom mori, dojenie stáda tiav a nový Guinnessov rekord.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (13. september 2026): Ukončenie MS v atletike, Red Bull Soapbox Race a nový Guinnessov rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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