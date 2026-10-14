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14. októbra 2026
Top foto dňa (14. október 2026): Karbónové Ferrari Purosangue, Pellegrini prijal Zapletalovú a protest
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (14. október 2026): Karbónové Ferrari Purosangue v Nemecku, Peter Pellegrini prijal Emmu Zapletalovú po jej úspešnej sezóne, protestujúci so zábavnou pyrotechnikou na demoštrácii v Albánsku, solárna ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (14. október 2026): Karbónové Ferrari Purosangue v Nemecku, Peter Pellegrini prijal Emmu Zapletalovú po jej úspešnej sezóne, protestujúci so zábavnou pyrotechnikou na demoštrácii v Albánsku, solárna elektráreň a atmosféra v Národnej rade SR po schválení návrhu na rozpočet 2027.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (14. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (14. október 2026): Karbónové Ferrari Purosangue, Pellegrini prijal Zapletalovú a protest © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (14. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (14. október 2026): Karbónové Ferrari Purosangue, Pellegrini prijal Zapletalovú a protest © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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