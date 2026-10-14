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14. októbra 2026
V okrese Košice I je najväčší záujem o starostovskú stoličku v Starom Meste
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. V okrese Košice I je najväčší záujem o starostovskú stoličku v MČ Košice-Staré mesto, o post starostu sa tam uchádza šesť ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
V okrese Košice I je najväčší záujem o starostovskú stoličku v MČ Košice-Staré mesto, o post starostu sa tam uchádza šesť kandidátov a kandidátok. Naopak, v mestskej časti Kavečany je len jeden kandidát na starostu. Vyplýva to zo zoznamov kandidátov, ktoré zverejnilo Ministerstvo vnútra SR. Okres Košice I zahŕňa mestské časti Džungľa, Kavečany, Sídlisko Ťahanovce, Sever, Staré mesto a Ťahanovce (obec).
V košickom Starom meste je poltucta uchádzačov a uchádzačiek o starostovskú stoličku. Kandiduje miestny a mestský poslanec Michal Djordjevič s podporou Jednoty Slovanov. S podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Magyar szövetség - maďarská aliancia sa o starostovskú stoličku uchádza Igor Holéczy, s podporou hnutia Sme rodina bude svoj mandát obhajovať aj terajší starosta Igor Petrovčik. Kandiduje aj Peter Škripko podporovaný stranou Volt Slovensko.
O starostovskú pozíciu v Starom meste sa uchádzajú aj dve ženy, a to dve miestne poslankyne. Ide o Renátu Zolnaiovú, ktorú podporujú strany Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, Občianska konzervatívna strana a Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska a Nova, a nezávislú kandidátku Alenu Zvarovú Bašistovú.
V mestskej časti Košice-Sever bude o pozíciu starostu bojovať pätica uchádzačov, medzi nimi aj jedna žena. Ako nezávislá kandiduje Adriana Divoková, s podporou Košickej strany sa o starostovskú pozíciu uchádza mestský poslanec Matej Kundrát. Kandiduje tiež prednosta okresného úradu Tomáš Kysela, a to s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskej národnej strany, hnutia Republika aj subjektov Právo na pravdu, Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska a Strana vidieka.
S podporou subjektu Krajina kandiduje Peter Skurkai a mandát bude obhajovať aj terajší starosta košického Severu František Ténai, ktorého podporujú KDH, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska a hnutie Sme rodina.
Na Sídlisku Ťahanovce budú o post starostu zápasiť štyria kandidáti. Ako nezávislý kandidát bude svoj mandát opätovne obhajovať terajší starosta Miloš Ihnát, ktorý je aj mestským a krajským poslancom. S podporou politických subjektov Progresívne Slovensko, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Demokrati, Za ľudí, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska kandiduje Ján Ivanecký, kandidátom strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Republika a Právo na pravdu je Michal Jarina. Ako nezávislý bude kandidovať miestny a mestský poslanec Miroslav Špak.
V susednej MČ Ťahanovce (obec) kandiduje trojica záujemcov o post starostu. Mandát bude obhajovať súčasný starosta Ján Nigut, ktorý kandiduje s podporou KDH. Za stranu Demokrati kandiduje Mária Lanková a s podporou Košickej strany sa o pozíciu starostu v tejto MČ uchádza Ladislav Strojný. Aj v MČ Džungľa bude svoj mandát obhajovať terajšia starostka Adriana Šebeščáková Balogová, kandiduje ako nezávislá. Jej jediným protikandidátom bude Ivan Kopčík kandidujúci s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Republika a subjektu Právo na pravdu. Napokon v mestskej časti Kavečany bude svoj mandát obhajovať terajší starosta Martin Balčík, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nemá žiadneho protikandidáta.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.
Zdroj: SITA.sk - V okrese Košice I je najväčší záujem o starostovskú stoličku v Starom Meste © SITA Všetky práva vyhradené.
V okrese Košice I je najväčší záujem o starostovskú stoličku v MČ Košice-Staré mesto, o post starostu sa tam uchádza šesť kandidátov a kandidátok. Naopak, v mestskej časti Kavečany je len jeden kandidát na starostu. Vyplýva to zo zoznamov kandidátov, ktoré zverejnilo Ministerstvo vnútra SR. Okres Košice I zahŕňa mestské časti Džungľa, Kavečany, Sídlisko Ťahanovce, Sever, Staré mesto a Ťahanovce (obec).
V Starom Meste kandidujú dve ženy
V košickom Starom meste je poltucta uchádzačov a uchádzačiek o starostovskú stoličku. Kandiduje miestny a mestský poslanec Michal Djordjevič s podporou Jednoty Slovanov. S podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí, Magyar szövetség - maďarská aliancia sa o starostovskú stoličku uchádza Igor Holéczy, s podporou hnutia Sme rodina bude svoj mandát obhajovať aj terajší starosta Igor Petrovčik. Kandiduje aj Peter Škripko podporovaný stranou Volt Slovensko.
O starostovskú pozíciu v Starom meste sa uchádzajú aj dve ženy, a to dve miestne poslankyne. Ide o Renátu Zolnaiovú, ktorú podporujú strany Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, Občianska konzervatívna strana a Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska a Nova, a nezávislú kandidátku Alenu Zvarovú Bašistovú.
V mestskej časti Košice-Sever bude o pozíciu starostu bojovať pätica uchádzačov, medzi nimi aj jedna žena. Ako nezávislá kandiduje Adriana Divoková, s podporou Košickej strany sa o starostovskú pozíciu uchádza mestský poslanec Matej Kundrát. Kandiduje tiež prednosta okresného úradu Tomáš Kysela, a to s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskej národnej strany, hnutia Republika aj subjektov Právo na pravdu, Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska a Strana vidieka.
S podporou subjektu Krajina kandiduje Peter Skurkai a mandát bude obhajovať aj terajší starosta košického Severu František Ténai, ktorého podporujú KDH, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska a hnutie Sme rodina.
Sídlisko Ťahanovce a obec Ťahanovce
Na Sídlisku Ťahanovce budú o post starostu zápasiť štyria kandidáti. Ako nezávislý kandidát bude svoj mandát opätovne obhajovať terajší starosta Miloš Ihnát, ktorý je aj mestským a krajským poslancom. S podporou politických subjektov Progresívne Slovensko, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Demokrati, Za ľudí, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska kandiduje Ján Ivanecký, kandidátom strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Republika a Právo na pravdu je Michal Jarina. Ako nezávislý bude kandidovať miestny a mestský poslanec Miroslav Špak.
V susednej MČ Ťahanovce (obec) kandiduje trojica záujemcov o post starostu. Mandát bude obhajovať súčasný starosta Ján Nigut, ktorý kandiduje s podporou KDH. Za stranu Demokrati kandiduje Mária Lanková a s podporou Košickej strany sa o pozíciu starostu v tejto MČ uchádza Ladislav Strojný. Aj v MČ Džungľa bude svoj mandát obhajovať terajšia starostka Adriana Šebeščáková Balogová, kandiduje ako nezávislá. Jej jediným protikandidátom bude Ivan Kopčík kandidujúci s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Republika a subjektu Právo na pravdu. Napokon v mestskej časti Kavečany bude svoj mandát obhajovať terajší starosta Martin Balčík, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nemá žiadneho protikandidáta.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.
Zdroj: SITA.sk - V okrese Košice I je najväčší záujem o starostovskú stoličku v Starom Meste © SITA Všetky práva vyhradené.
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