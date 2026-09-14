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14. septembra 2026
Vláda rozširuje monitorovanie životných podmienok Rómov, schválená bola druhá fáza národného projektu
Projekt je pod správou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Úrad vlády Slovenskej republiky schválil II. fázu
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14.9.2026 (SITA.sk) - Projekt je pod správou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Úrad vlády Slovenskej republiky schválil II. fázu národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity (MRK)“.
Tento projekt, pod správou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, rozšíri existujúci systém monitorovania životných podmienok Rómov a hodnotenia verejných politík zameraných na ich začleňovanie o nové analytické nástroje, prácu s veľkými dátami, dopadové hodnotenia, prieskumy verejnej mienky a modernizovaný informačný portál. Informoval o tom Úrad vlády SR.
Realizácia projektu bude prebiehať na celom území Slovenska s plánovanými celkovými oprávnenými výdavkami takmer 5,7 milióna eur financovanými z Európskeho sociálneho fondu plus. Predpokladaná doba realizácie je 40 mesiacov, pričom hlavná odborná aktivita potrvá 38 mesiacov.
Výsledkom bude dlhodobo udržateľný systém, ktorý nielen popíše súčasnú situáciu, ale poskytne štátnej správe relevantné podklady na vyhodnocovanie účinnosti opatrení, identifikáciu problémov a nastavovanie ďalších politík podľa overiteľných dát a reálneho vývoja situácie v regiónoch.
Hlavným cieľom II. fázy projektu je zabezpečiť kontinuálne a metodicky štandardizované monitorovanie a hodnotenie verejných politík a pokroku pri napĺňaní Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (Stratégia 2030). Hlavným účelom má byť, aby štát, samosprávy a ďalší aktéri mali k dispozícii kvalitné, aktuálne a vzájomne porovnateľné údaje a mohli svoje opatrenia nastavovať presnejšie podľa reálnych potrieb.
Projekt pritom kladie dôraz nielen na zber dát, ale aj na ich prepájanie s hodnotením účinnosti prijatých opatrení a identifikáciou oblastí na zmenu. Hlavná aktivita národného projektu, Vykonávanie monitorovania, hodnotenia, zberu dát a analýz verejných politík zameraných na rómsku populáciu a MRK, bude realizovaná prostredníctvom troch základných podaktivít: monitorovanie a hodnotenie, zber a analýza dát a diseminácia zistení.
Prvá podaktivita sa zameria na sledovanie napĺňania Stratégie 2030 a dopadov prijatých opatrení formou pravidelných monitorovacích správ, externých hodnotení a vyhodnocovania indikátorov. Druhá podaktivita zabezpečí zber a analýzu údajov o životných podmienkach rómskej populácie, vrátane zisťovania EU SILC_MRK, tematických analýz, príkladov dobrej praxe a novinky – Big Data Analysis.
Tretia podaktivita garantuje sprístupnenie výsledkov štátnym inštitúciám, samosprávam, odborníkom, mimovládnemu sektoru a širokej verejnosti, vrátane modernizácie informačného dátového portálu a organizačných workshopov.
Európska špecializovaná anketa EU SILC_MRK zostáva dôležitým zdrojom údajov o príjmoch a životnej úrovni rómskej komunity, pričom ďalšie zisťovanie sa plánuje na roky 2027 – 2028. Už na začiatku druhej fázy projektu vznikne analytická štúdia na základe údajov zozbieraných v prvom projekte. Čaká nás aj najmenej päť tematických analýz reagujúcich na hlavné oblasti Stratégie 2030 a doplnených o kvantitatívne aj kvalitatívne metódy.
Projekt tiež rozšíri systematické vyhľadávanie príkladov dobrej praxe, ktoré budú podrobnejšie tematicky analyzované s cieľom identifikovať prvky úspechu a ich prenositeľnosť do ďalších regiónov. Súčasťou budú aj tri prieskumy verejnej mienky s celkovo šiestimi výstupnými správami zameranými na témy súvisiace s rómskou populáciou.
Výraznou novinkou zostane Big Data Analysis, umožňujúca skúmať diskrimináciu, nenávistné prejavy či prístup k službám na sociálnych sieťach, v médiách a verejnom priestore. Tento nástroj umožní analyzovať veľké množstvo rôznorodých a priebežne aktualizovaných dát a identifikovať trendy, ktoré tradičné metódy nemusia odhaliť.
Druhá fáza projektu tiež využije výsledky sociografického mapovania rómskych komunít z prvej fázy, ktoré porovná vybrané ukazovatele s Atlasom rómskych komunít z roku 2019, aby sledovala vývoj situácie v komunitách. Existujúci informačný mapový portál prejde významnou modernizáciou a pretransformuje sa na analyticko-monitorovací nástroj umožňujúci porovnávanie dát v čase, vizualizáciu pokroku v napĺňaní Stratégie 2030 a zlepšenie používateľskej prístupnosti.
Projekt nadväzuje na predchádzajúce národné projekty, ktoré zaviedli jednotný metodický rámec, centrálnu dátovú infraštruktúru a databázu s časovo porovnateľnými údajmi. Druhá fáza rozvíja a rozširuje túto infraštruktúru a zabezpečuje jej kontinuitu. Schválený projekt obsahuje 30 dokumentov vrátane analýz, štúdií a správ o implementácii, monitorovaní a hodnotení. Výstupy aj dáta budú verejne dostupné v maximálnej možnej miere.
Zdroj: SITA.sk - Vláda rozširuje monitorovanie životných podmienok Rómov, schválená bola druhá fáza národného projektu © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad vlády Slovenskej republiky schválil II. fázu národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity (MRK)“.
Tento projekt, pod správou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, rozšíri existujúci systém monitorovania životných podmienok Rómov a hodnotenia verejných politík zameraných na ich začleňovanie o nové analytické nástroje, prácu s veľkými dátami, dopadové hodnotenia, prieskumy verejnej mienky a modernizovaný informačný portál. Informoval o tom Úrad vlády SR.
Výsledok projektu
Realizácia projektu bude prebiehať na celom území Slovenska s plánovanými celkovými oprávnenými výdavkami takmer 5,7 milióna eur financovanými z Európskeho sociálneho fondu plus. Predpokladaná doba realizácie je 40 mesiacov, pričom hlavná odborná aktivita potrvá 38 mesiacov.
Výsledkom bude dlhodobo udržateľný systém, ktorý nielen popíše súčasnú situáciu, ale poskytne štátnej správe relevantné podklady na vyhodnocovanie účinnosti opatrení, identifikáciu problémov a nastavovanie ďalších politík podľa overiteľných dát a reálneho vývoja situácie v regiónoch.
Zber dát
Hlavným cieľom II. fázy projektu je zabezpečiť kontinuálne a metodicky štandardizované monitorovanie a hodnotenie verejných politík a pokroku pri napĺňaní Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (Stratégia 2030). Hlavným účelom má byť, aby štát, samosprávy a ďalší aktéri mali k dispozícii kvalitné, aktuálne a vzájomne porovnateľné údaje a mohli svoje opatrenia nastavovať presnejšie podľa reálnych potrieb.
Projekt pritom kladie dôraz nielen na zber dát, ale aj na ich prepájanie s hodnotením účinnosti prijatých opatrení a identifikáciou oblastí na zmenu. Hlavná aktivita národného projektu, Vykonávanie monitorovania, hodnotenia, zberu dát a analýz verejných politík zameraných na rómsku populáciu a MRK, bude realizovaná prostredníctvom troch základných podaktivít: monitorovanie a hodnotenie, zber a analýza dát a diseminácia zistení.
Päť analýz
Prvá podaktivita sa zameria na sledovanie napĺňania Stratégie 2030 a dopadov prijatých opatrení formou pravidelných monitorovacích správ, externých hodnotení a vyhodnocovania indikátorov. Druhá podaktivita zabezpečí zber a analýzu údajov o životných podmienkach rómskej populácie, vrátane zisťovania EU SILC_MRK, tematických analýz, príkladov dobrej praxe a novinky – Big Data Analysis.
Tretia podaktivita garantuje sprístupnenie výsledkov štátnym inštitúciám, samosprávam, odborníkom, mimovládnemu sektoru a širokej verejnosti, vrátane modernizácie informačného dátového portálu a organizačných workshopov.
Európska špecializovaná anketa EU SILC_MRK zostáva dôležitým zdrojom údajov o príjmoch a životnej úrovni rómskej komunity, pričom ďalšie zisťovanie sa plánuje na roky 2027 – 2028. Už na začiatku druhej fázy projektu vznikne analytická štúdia na základe údajov zozbieraných v prvom projekte. Čaká nás aj najmenej päť tematických analýz reagujúcich na hlavné oblasti Stratégie 2030 a doplnených o kvantitatívne aj kvalitatívne metódy.
Novinka
Projekt tiež rozšíri systematické vyhľadávanie príkladov dobrej praxe, ktoré budú podrobnejšie tematicky analyzované s cieľom identifikovať prvky úspechu a ich prenositeľnosť do ďalších regiónov. Súčasťou budú aj tri prieskumy verejnej mienky s celkovo šiestimi výstupnými správami zameranými na témy súvisiace s rómskou populáciou.
Výraznou novinkou zostane Big Data Analysis, umožňujúca skúmať diskrimináciu, nenávistné prejavy či prístup k službám na sociálnych sieťach, v médiách a verejnom priestore. Tento nástroj umožní analyzovať veľké množstvo rôznorodých a priebežne aktualizovaných dát a identifikovať trendy, ktoré tradičné metódy nemusia odhaliť.
Nadväzovanie na minulé projekty
Druhá fáza projektu tiež využije výsledky sociografického mapovania rómskych komunít z prvej fázy, ktoré porovná vybrané ukazovatele s Atlasom rómskych komunít z roku 2019, aby sledovala vývoj situácie v komunitách. Existujúci informačný mapový portál prejde významnou modernizáciou a pretransformuje sa na analyticko-monitorovací nástroj umožňujúci porovnávanie dát v čase, vizualizáciu pokroku v napĺňaní Stratégie 2030 a zlepšenie používateľskej prístupnosti.
Projekt nadväzuje na predchádzajúce národné projekty, ktoré zaviedli jednotný metodický rámec, centrálnu dátovú infraštruktúru a databázu s časovo porovnateľnými údajmi. Druhá fáza rozvíja a rozširuje túto infraštruktúru a zabezpečuje jej kontinuitu. Schválený projekt obsahuje 30 dokumentov vrátane analýz, štúdií a správ o implementácii, monitorovaní a hodnotení. Výstupy aj dáta budú verejne dostupné v maximálnej možnej miere.
Zdroj: SITA.sk - Vláda rozširuje monitorovanie životných podmienok Rómov, schválená bola druhá fáza národného projektu © SITA Všetky práva vyhradené.
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