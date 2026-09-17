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Štvrtok 17.9.2026
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17. septembra 2026
Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov, útok ruského dronu, slackliner Jaan Roose a Cybercab
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov Srdce beštie a Hypotéza lásky, útok ruského dronu na Ukrajine, slackliner Jaan Roose v Bratislave a vystavený Cybercab v Číne. [photo id="2497600" /]
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17.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov Srdce beštie a Hypotéza lásky, útok ruského dronu na Ukrajine, slackliner Jaan Roose v Bratislave a vystavený Cybercab v Číne.
[photo id="2497600" /]
Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov Srdce beštie a Hypotéza lásky, útok ruského dronu na Ukrajine, slackliner Jaan Roose v Bratislave a vystavený Cybercab v Číne.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov, útok ruského dronu, slackliner Jaan Roose a Cybercab © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2497600" /]
Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov Srdce beštie a Hypotéza lásky, útok ruského dronu na Ukrajine, slackliner Jaan Roose v Bratislave a vystavený Cybercab v Číne.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (17. september 2026): Premiéry filmov, útok ruského dronu, slackliner Jaan Roose a Cybercab © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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