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17. septembra 2026
V obci Dobrá Voda vzniklo špecializované zariadenie pre dospelých s autizmom
Priestory sú kompletne pripravené na príchod a nasťahovanie prvých klientov. Dospelým ľuďom s poruchami autistického spektra bude slúžiť pobytové špecializované zariadenie, ktoré vzniklo prestavbou ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Priestory sú kompletne pripravené na príchod a nasťahovanie prvých klientov.
Dospelým ľuďom s poruchami autistického spektra bude slúžiť pobytové špecializované zariadenie, ktoré vzniklo prestavbou bývalej školy v prírode v obci Dobrá Voda v okrese Trnava.
Do stavebných prác, zariaďovania ubytovacích jednotiek, terapeutických miestností a nákupu elektromobilu pre potreby zariadenia Trnavský samosprávny kraj investoval viac ako 1,2 milióna eur. Zariadenie s kapacitou pre desať prijímateľov sociálnych služieb bude fungovať ako satelitné pracovisko Špecializovaného zariadenia v Trnave. Uľahčí situáciu rodinám, ktoré nemajú možnosť starať sa o príbuzných s autizmom.
„Dokončenie tohto moderného zariadenia sociálnych služieb na Dobrej Vode je pre nás významným míľnikom. Umožní nám ponúkať pokračovanie v starostlivosti o dospelých ľudí s diagnózou autizmus, ktorí taktiež majú nárok na kvalitu života. Naším hlavným cieľom je pripraviť a poskytovať miesto nového bezpečného domova samotným prijímateľom, a rovnako pocit istoty pre rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí sa už nevládzu starať o svojich blízkych v domácom prostredí,“ uviedla riaditeľka Špecializovaného zariadenia v Trnave Gabriela Ručková.
Priestory sú kompletne pripravené na príchod a nasťahovanie prvých klientov. Pre prvých obyvateľov sú vytvorené podnetné ubytovacie i terapeutické priestory navrhnuté tak, aby podporovali ich samostatnosť a poskytovali im bezpečné prostredie. Prijímatelia tu nájdu špičkové zázemie vrátane multizmyslovej miestnosti Snoezelen, tvorivých dielní, telocvične aj zrekonštruovaného vonkajšieho areálu v obklopení prírody.
Zdroj: SITA.sk - V obci Dobrá Voda vzniklo špecializované zariadenie pre dospelých s autizmom © SITA Všetky práva vyhradené.
Dospelým ľuďom s poruchami autistického spektra bude slúžiť pobytové špecializované zariadenie, ktoré vzniklo prestavbou bývalej školy v prírode v obci Dobrá Voda v okrese Trnava.
Do stavebných prác, zariaďovania ubytovacích jednotiek, terapeutických miestností a nákupu elektromobilu pre potreby zariadenia Trnavský samosprávny kraj investoval viac ako 1,2 milióna eur. Zariadenie s kapacitou pre desať prijímateľov sociálnych služieb bude fungovať ako satelitné pracovisko Špecializovaného zariadenia v Trnave. Uľahčí situáciu rodinám, ktoré nemajú možnosť starať sa o príbuzných s autizmom.
„Dokončenie tohto moderného zariadenia sociálnych služieb na Dobrej Vode je pre nás významným míľnikom. Umožní nám ponúkať pokračovanie v starostlivosti o dospelých ľudí s diagnózou autizmus, ktorí taktiež majú nárok na kvalitu života. Naším hlavným cieľom je pripraviť a poskytovať miesto nového bezpečného domova samotným prijímateľom, a rovnako pocit istoty pre rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí sa už nevládzu starať o svojich blízkych v domácom prostredí,“ uviedla riaditeľka Špecializovaného zariadenia v Trnave Gabriela Ručková.
Priestory sú kompletne pripravené na príchod a nasťahovanie prvých klientov. Pre prvých obyvateľov sú vytvorené podnetné ubytovacie i terapeutické priestory navrhnuté tak, aby podporovali ich samostatnosť a poskytovali im bezpečné prostredie. Prijímatelia tu nájdu špičkové zázemie vrátane multizmyslovej miestnosti Snoezelen, tvorivých dielní, telocvične aj zrekonštruovaného vonkajšieho areálu v obklopení prírody.
Zdroj: SITA.sk - V obci Dobrá Voda vzniklo špecializované zariadenie pre dospelých s autizmom © SITA Všetky práva vyhradené.
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