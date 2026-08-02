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02. augusta 2026
Top foto dňa (2. august 2026): Žatva, následky zemetrasenia, monzúnové dažde, protest žien a vlny horúčav
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (2. august 2026): Žatva v Nemecku, následky zemetrasenia v Japonsku, monzúnové dažde v Indii, protest žien a vlny horúčav v Izraeli. [photo id="2468107" /] Top foto dňa (2. ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (2. august 2026): Žatva v Nemecku, následky zemetrasenia v Japonsku, monzúnové dažde v Indii, protest žien a vlny horúčav v Izraeli.
[photo id="2468107" /]
Top foto dňa (2. august 2026): Žatva v Nemecku, následky zemetrasenia v Japonsku, monzúnové dažde v Indii, protest žien a vlny horúčav v Izraeli.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (2. august 2026): Žatva, následky zemetrasenia, monzúnové dažde, protest žien a vlny horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2468107" /]
Top foto dňa (2. august 2026): Žatva v Nemecku, následky zemetrasenia v Japonsku, monzúnové dažde v Indii, protest žien a vlny horúčav v Izraeli.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-2-august-2026/">Top foto dňa (2. august 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (2. august 2026): Žatva, následky zemetrasenia, monzúnové dažde, protest žien a vlny horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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