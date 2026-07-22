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Streda 22.7.2026
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22. júla 2026
Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu. [photo id="2461378" /] Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu.
[photo id="2461378" /]
Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2461378" /]
Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu.
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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