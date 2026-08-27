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Štvrtok 27.8.2026
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27. augusta 2026
Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu a obnova Hviezdoslavovho námestia
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu, Komenského parčík a obnova Hviezdoslavovho námestia. [photo id="2484006" /] Top foto dňa (27. august 2026): ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu, Komenského parčík a obnova Hviezdoslavovho námestia.
[photo id="2484006" /]
Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu, Komenského parčík a obnova Hviezdoslavovho námestia.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu a obnova Hviezdoslavovho námestia © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2484006" /]
Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu, Komenského parčík a obnova Hviezdoslavovho námestia.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (27. august 2026): Reakcie na úmrtie Dolly Parton, útoky na Ukrajinu a obnova Hviezdoslavovho námestia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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