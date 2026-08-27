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27. augusta 2026

„Šetrná šestka“ tlačí na výrazné zníženie budúceho rozpočtu Bruselu, na jej čele stojí Nemecko


Tagy: Návrh rozpočtu Rozpočet EÚ Šetrenie Štáty EÚ

Šesť členských štátov požaduje z návrhu rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 vyškrtnúť niekoľko stoviek miliárd eur.



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germany_europe_financial_framework_9_596 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Šesť členských štátov požaduje z návrhu rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 vyškrtnúť niekoľko stoviek miliárd eur.

Nemecko a ďalších päť takzvaných šetrných členských štátov Európskej únie (EÚ) požaduje výrazné zníženie návrhu budúceho sedemročného rozpočtu Únie.


Európska komisia (EK) navrhla na roky 2028 až 2034 rozpočet v objeme takmer dva bilióny eur, Berlín, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko a Švédsko však chcú škrtnúť „niekoľko stoviek miliárd eur“.



Sú neoblomní


Nemecký kancelár Friedrich Merz rokoval vo štvrtok v Berlíne s predstaviteľmi Rakúska, Dánska a Fínska, zatiaľ čo lídri Holandska a Švédska sa pripojili prostredníctvom videokonferencie.


V spoločnom vyhlásení šesť krajín uviedlo, že návrh EK je potrebné „vyváženým spôsobom znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur“.


„Nie sme lakomí, ale rozsah výdavkov, ktoré navrhuje Komisia, jednoducho nezodpovedá dobe, v ktorej žijeme,“ povedal Merz. Dodal, že šesť krajín zastúpených na rokovaní financuje približne 40 percent rozpočtu EÚ.



Silní hráči sú aj na druhej strane


Takzvané šetrné štáty tradične presadzujú prísnejšiu rozpočtovú disciplínu a dostávajú sa do sporov s krajinami, ako sú Taliansko, Španielsko či Poľsko, ktoré podporujú väčší spoločný rozpočet.


Šestica zároveň žiada, aby sa viac prostriedkov presunulo na obranu a posilnenie konkurencieschopnosti Európy voči USA a Číne v kľúčových priemyselných odvetviach a technológiách.



Costa na cestách


Predseda Európskej rady António Costa medzitým začal cestu po členských štátoch v snahe nájsť kompromis pred decembrovým termínom.


O budúcom rozpočte by sa malo intenzívne rokovať na summite EÚ v októbri, pričom ďalšie stretnutie sa očakáva v novembri a konečná dohoda by mala padnúť v decembri.


„Nemôžeme si dovoliť prehnané zvyšovanie výdavkov v čase, keď jednotlivé štáty konsolidujú svoje rozpočty,“ vyhlásil Merz už koncom júla.




Zdroj: SITA.sk - „Šetrná šestka“ tlačí na výrazné zníženie budúceho rozpočtu Bruselu, na jej čele stojí Nemecko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návrh rozpočtu Rozpočet EÚ Šetrenie Štáty EÚ
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