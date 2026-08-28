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28. augusta 2026

Top foto dňa (28. august 2026): Kontrola lode Starship, čiastočné zatmenie Mesiaca a spájanie teleskopu


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (28. august 2026): Kontrola lode SpaceX Starship, čiastočné zatmenie Mesiaca, spájanie vesmírneho teleskopu a medzinárodná letecká show BIAS v Bukurešti. [photo id="2484580" ...



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spacex_starship_recovery_53181 676x380 28.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (28. august 2026): Kontrola lode SpaceX Starship, čiastočné zatmenie Mesiaca, spájanie vesmírneho teleskopu a medzinárodná letecká show BIAS v Bukurešti.


[photo id="2484580" /]

Top foto dňa (28. august 2026): Kontrola lode SpaceX Starship, čiastočné zatmenie Mesiaca, spájanie vesmírneho teleskopu a medzinárodná letecká show BIAS v Bukurešti.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. august 2026): Kontrola lode Starship, čiastočné zatmenie Mesiaca a spájanie teleskopu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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