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28. augusta 2026

Banská Bystrica si pripomenie 82. výročie SNP. Čaká ju pietny akt aj bohatý program


Tagy: Dopravné obmedzenia Oslavy SNP Pamätník SNP v Banskej Bystrici SNP Slovenské národné povstanie

Program bude pokračovať slávnostnými príhovormi a kultúrnymi vystúpeniami. Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) ...



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66d0350a4212d264479099 scaled 1 676x450 28.8.2026 (SITA.sk) - Program bude pokračovať slávnostnými príhovormi a kultúrnymi vystúpeniami.


Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa uskutočnia 29. augusta v Banskej Bystrici. Ministerstvo obrany ako hlavný organizátor podujatia sľubuje dôstojný a zároveň atraktívny program.

Banská Bystrica sa tak stane dejiskom pietnej spomienky na hrdinov SNP a prezentácie ozbrojené Ozbrojených síl SR  s bohatým kultúrnym a sprievodným programom pre rodiny. Rezort obrany podotkol, že aj tento rok je cieľom pokračovať v budovaní tradície dôstojných osláv SNP, ktoré je jednou z najdôležitejších udalostí slovenských moderných dejín.

Príhovory a vystúpenia


Areál Parku pod Pamätníkom SNP otvorí svoje brány v sobotu 29. augusta už o 09:00. O 10:00 sa pri Pamätníku SNP uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí, ktorý bude v priamom prenose vysielať STVR. Program bude pokračovať slávnostnými príhovormi a kultúrnymi vystúpeniami. O 14:00 zloží slávnostnú vojenskú prísahu približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl.

Počas celého dňa čaká návštevníkov bohatý program na hlavnom pódiu aj v celom areáli. Jeho súčasťou bude premiéra nového programu Vojenského umeleckého súboru Jánošík, vystúpenie Vojenskej hudby Banská Bystrica a Mužského speváckeho zboru. Popoludňajším vyvrcholením osláv bude koncert Nely Pociskovej v sprievode Vojenskej hudby Banská Bystrica,“ priblížilo ministerstvo.

Pre návštevníkov rezort obrany zároveň pripravil aj dynamické vystúpenia Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a Čestnej stráže prezidenta SR. Ani tento rok nebudú chýbať prelety leteckej techniky, statické a dynamické ukážky vojenskej či policajnej techniky, ukážky boja z blízka, prezentácia kynológov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek.

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Svoje dobové tábory budú mať na oslavách SNP aj kluby vojenskej histórie. Prostredníctvom historických vozidiel, výstroja a výzbroje priblížila návštevníkom atmosféru obdobia SNP. V parku sa zároveň predstavia aj organizácie v pôsobnosti ministerstva obrany.

Dopravné obmedzenia


Expozície pre návštevníkov pripravia Múzeum SNP, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Vojenské lesy a majetky SR, Vojenský historický ústav a Vojenská polícia, ako aj ďalšie útvary a organizácie rezortu obrany. Súčasťou podujatia bude aj obľúbená autogramiáda športovcov VŠC Dukla.

Organizátori osláv súčasne upozorňujú na dopravné obmedzenia. V piatok 28. augusta od 17.00 a počas celého štátneho sviatku 29. augusta budú v okolí areálu platiť viaceré uzávierky komunikácií a parkovísk. Rezort obrany preto odporúča návštevníkov využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu.

Tá bude v deň osláv premávať od 08:00 v približne 15-minútových intervaloch na trase od železničnej stanice cez centrum mesta až po záchytné parkoviská. Návštevníci by zároveň mali prísť s dostatočným časovým predstihom. Vstup do areálu bude totiž možný až po bezpečnostnej kontrole.


Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica si pripomenie 82. výročie SNP. Čaká ju pietny akt aj bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravné obmedzenia Oslavy SNP Pamätník SNP v Banskej Bystrici SNP Slovenské národné povstanie
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