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28. júla 2026
Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne a tornádo vo Wisconsine
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne, tornádo vo Wisconsine a následky v Libanone po izraelskej vojenskej operácii. [photo id="2464962" /] Top foto dňa (28. ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne, tornádo vo Wisconsine a následky v Libanone po izraelskej vojenskej operácii.
[photo id="2464962" /]
Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne, tornádo vo Wisconsine a následky v Libanone po izraelskej vojenskej operácii.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne a tornádo vo Wisconsine © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2464962" /]
Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne, tornádo vo Wisconsine a následky v Libanone po izraelskej vojenskej operácii.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. júl 2026): Výstavba nemocníc v SR, Pellegrini v Číne a tornádo vo Wisconsine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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